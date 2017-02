Polémica en Uruguay por libro escolar que compara al comunismo con Los Pitufos

La oposición uruguaya pedirá explicaciones a la ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz, por la polémica suscitada por un libro de historia escolar que compara al comunismo con la forma de vida de Los Pitufos, dijo este lunes 13 de febrero del 2017 a Efe el diputado del Partido Nacional (PN) Pablo Iturralde.

El libro, destinado a estudiantes de sexto grado de escuela, se titula "Uy-siglo XX" y en una de sus páginas ejemplifica a la comunidad del popular dibujo animado con el comunismo "para acercarte a la idea de la sociedad comunista".



"Conoces a Los Pitufos? Son una comunidad que vive en una aldea. Todos tienen acceso a la vivienda. Nadie pasa hambre", explica el libro, escrito por la profesora Silvana Pera.



Las apreciaciones que da sobre la ideología despertaron la molestia de los integrantes de la oposición que rápidamente se manifestaron en las redes sociales pidiendo explicación a las autoridades de turno.



El que difundió la ilustración fue Iturralde, quien afirmó que realizará un pedido de informes al Ministerio de Educación y Cultura.



"El tema es el mismo de siempre lo sesgado del enfoque que se le da a los libros que se abordan, como se tratan de imponer formas de pensar a través de todo medio cultural", dijo a Efe Iturralde. Asimismo, el diputado manifestó que ya tiene en su poder el libro y que próximamente elaborará un informe sobre el libro y su contenido.



El consejero de Educación Inicial y Primaria, Héctor Florit, dijo al diario local El Observador que se trata de una "comparación desafortunada", y puntualizó que este libro no se utiliza en escuelas públicas y que los textos que se utilizan en instituciones privadas "no tienen ni censura, ni control" y se producen de manera independiente a los que se generan para Primaria.



Si bien el tema recién se puso en discusión, diferentes miembros del PN han mostrado su apoyo a Iturralde y su indignación sobre el libro.



"Sale pedido de informes y llamado Comisión al Ministerio de Educación y Cultura (MEC). No es la primera vez. Ya interpelé a un Ministro por algo similar", puso el senador y líder del PN Luis Lacalle Pou en su cuenta de Twitter.



Por otra parte, la diputada del PN expresó en su cuenta que de ser cierto el libro que circula en las redes, se deben exigir "medidas urgentes".



"No les llama la atención que el Consejo de Educación Inicial y Primaria, no haya desmentido el uso del texto del comunismo y los Pitufos?", añadió.