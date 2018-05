Polémica entre los medios digitales por reformas de Comunicación

LEA TAMBIÉN

Una propuesta de incluir a los medios nativos digitales en las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) abrió un debate sobre la naturaleza de estos espacios y el origen del reciente planteamiento.

Dany Wilka, presidente de la Asociación de Medios Digitales del Ecuador (Amecode), entregó la mañana de este lunes 28 de mayo del 2018 la propuesta en la Asamblea Nacional. El objetivo es que el sector al que representa sea incluido en las reformas planteadas por el Ejecutivo el lunes pasado.



Para el titular de Amecode, el presidente Lenín Moreno no los incluyó en el proyecto de cambios a la normativa. Por lo que pidió cambios a dos artículos que están en la Ley.



El primero y causante de la polémica trata sobre su inclusión directa en la LOC, ya que esta contempla como medios de comunicación social solamente a los tradicionales (radio, prensa y televisión), incluidas sus versiones digitales.



Esto fue lo que permitió el nacimiento de varias plataformas de periodismo digital de investigación y opinión durante el régimen anterior. Ya que la Ley no los alcanzaba y, por lo tanto, no podía restringirlos o sancionarlos.



Si los legisladores, que analizarán y aprobarán las reformas, toman en cuenta esta propuesta, los medios digitales deberían acogerse a la normativa y cumplirla al igual que los medios tradicionales.



Horas después de la presentación del proyecto legal de reformas, 15 medios nativos digitales difundieron un comunicado en el que aclaran que no tienen “nada que ver” con dicha propuesta. “Ni se nos ha consultado”, dice el documento.



Por lo que “nos distanciamos de un proyecto de reforma a Ley Orgánica de Comunicación (LOC) presentada por una supuesta Asociación de Medios de Comunicación Digitales del Ecuador (Amecode), que no nos representa y menos aún avalamos”.



El comunicado está firmado por Rayuelaradio.com, Ecuador Chequea, GK, Plan V, Ecuador Today, Gestión Digital, La Barra Espaciadora, 4 Pelagatos, La República, La Posta, Mil Hojas, Ecuador en Vivo y La Historia. Momentos después de su difusión se adhirieron también Wambra.ec y Periodismo Ecuador.

Este grupo explica a sus lectores que “los medios digitales ecuatorianos somos un ecosistema que se ha constituido en una vigorosa respuesta a los intentos de los poderes políticos, financieros y religiosos de acallar la verdad”.



Y también resaltan que “hemos, cada uno en su enfoque y concentración, investigado y revelado información que no aparece en los medios tradicionales. Hemos ampliado el espectro de voces que participan en el debate público, dando voz a muchos sectores antes invisibilizados y marginados, denunciando la corrupción, señalando las mentiras en el discurso público y combatiendo las noticias falsas (fake news) que pululan en las redes sociales, y lo hacemos con objetividad y profesionalismo”.



Por su parte, Wilka contó a este Diario que la Asociación representa a 30 medios digitales de diversa índole y que su existencia es relativamente nueva, ya que se creó en junio de 2017. Y añadió que están trabajando en su portal web amecode.net, por lo que todavía no está disponible.



Sin embargo, pese a su corta existencia, la Amecode participó en los diálogos que organizó el Gobierno Nacional, a través de la Secretaría de Comunicación, con diversos medios de comunicación social, en ocho ciudades, para trabajar en el proyecto de reformas a la LOC.



El segundo punto importante de esta nueva propuesta es la reforma al artículo 202 del Código de la Democracia, para que los medios nativos digitales puedan recibir fondos de promoción electoral, cuando se realice los procesos electorales.



El artículo señala que “el financiamiento comprenderá exclusivamente la campaña propagandística en prensa escrita, radio, televisión y vallas publicitarias. El Consejo Nacional Electoral reglamentará el financiamiento según la realidad de cada localidad”.



Sobre este tema, la Amecode viene planteando su propuesta al menos desde diciembre, como lo registra su página de Facebook, previo a la consulta popular y referendo constitucional de febrero pasado. El objetivo era que el Consejo Nacional Electoral los tome en cuenta ya para ese proceso.



Finalmente, los medios digitales que respondieron en un comunicado conjunto aprovecharon para rechazar “la campaña que se ha activado en contra de algunos de los portales nativos digitales del Ecuador, en especial contra Plan V, para tratar de minar su credibilidad cuestionando su independencia al tratar de insinuar su compra por un poderoso sector económico”.



Y cerraron la carta afirmando que creen y trabajan para forjar un entorno digital basado en los principios que contempla la Declaración Universal de los Derechos Humanos, “a la cual se debe someter cualquier norma menor”. Ya que “una verdadera sociedad del conocimiento no se concibe sin libre acceso a Internet y, sobre todo, sin procesos de alfabetización digital generados desde la práctica cotidiana y desde el cumplimiento de derechos y la garantía de libertades”.