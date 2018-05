Polémica imagen del Embajador de EE.UU. con templo judío en Explanada de Mezquitas

LEA TAMBIÉN

Las autoridades palestinas protestaron hoy miércoles 23 de mayo del 2018 por una imagen difundida en redes sociales en la que se ve al embajador de EE.UU. ante Israel, David Friedman, posando ante a una foto aérea de Jerusalén retocada en la que aparece un templo judío, en vez de la Cúpula de la Roca, en la Explanada de las Mezquitas.

La imagen se tomo durante una reciente visita de Friedman a una asociación ultraortodoxa judía sin ánimo de lucro en la población israelí de Bnei Brak, donde la mayoría de sus habitantes son ultraortodoxos.



Saeb Erekat, secretario general de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), condenó con dureza la imagen.



"¿Cuánto tiempo permanecerán estas despreciables acciones estadounidenses sin una respuesta árabe e islámica sobre el estado de la mezquita de al Aqsa y la grandeza del Monte del Templo?", se preguntó en un comunicado.

L'ambasciatore #Usa in #Israele,David Friedman, è stato definito 'colono terrorista' da un consigliere del presidente dell'Autorità Palestinese Abbas per essersi fatto fotografare accanto ad una foto della Città Vecchia di #Gerusalemme da cui è stata rimossa la moschea Al Aqsa pic.twitter.com/w6KiY3qbCQ — Atlantide (@Atlantide4world) 23 de mayo de 2018



El portavoz del Gobierno de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Yusuf Mahmud, condenó "la arrogancia racial de Friedman" y le tachó de "extremista", en unas declaraciones recogidas por la agencia oficial de noticias WAFA.



La Embajada de Estados Unidos, que se trasladó el pasado día 14 de Tel Aviv a Jerusalén, siendo el primer país en hacerlo, señaló en un comunicado que "el embajador Friedman no fue consciente de la imagen puesta frente a él en el momento en que se sacó la foto".



Esta muestra la Explanada de las Mezquitas, en el territorio palestino ocupado de Jerusalén Este y tercer lugar más sagrado para el islam (que la denomina Noble Santuario) y primero para el judaísmo (que la llama Monte del Templo), donde se levantan hoy la mezquita de Al Aqsa y la Cúpula de la Roca.



Al Aqsa si aparece en la imagen retocada, pero la emblemática cúpula dorada ha sido sustituida por un templo judío, algo que reclaman extremistas israelíes, que pretenden se edifique ahí el Tercer Templo.



"La política de EE.UU. es absolutamente clara: apoyamos el statu quo en el Haram al Sharif/Monte del Templo", dijo la Embajada estadounidense.



La Explanada de las Mezquitas, que durante décadas ha sido uno de los puntos más sensibles en el conflicto palestino-israelí, está bajo control del Waqf, la institución religiosa jordana que custodia y administra el patrimonio musulmán, aunque en el territorio ocupado ejerce soberanía y el control de la seguridad Israel.



Aunque se permite a los no musulmanes visitar el recinto, está prohibido el rezo no islámico y desplegar símbolos nacionales, medidas destinadas a evitar tensiones en el explosivo lugar.