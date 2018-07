Polémica en Colombia por solicitud de documentos de inteligencia desde 1953

LEA TAMBIÉN

Una polémica se desató hoy, miércoles 11 de julio del 2018, en Colombia por una solicitud que hizo la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición al Ministerio de Defensa para que le entregue información reservada de las Fuerzas Militares desde 1953.

La solicitud, que se hizo en una carta interna fechada el pasado 13 de junio y filtrada por medios locales ayer, señala que el objetivo de esto tener acceso a esa información para cumplir con el objetivo de la comisión de esclarecer "lo ocurrido a lo largo del conflicto armado" y ofrecer una "explicación amplia de la complejidad del conflicto".



Luego, la Comisión detalló en un comunicado que "ha entablado un diálogo con el actual Ministerio de Defensa para definir los mecanismos técnicos y de colaboración que permitan garantizar el derecho de las víctimas y de la sociedad en su conjunto a conocer la verdad sin restricciones".

Frente a esto, la Mesa Permanente de Trabajo del Cuerpo de Oficiales de la Reserva Activa de las Fuerzas Militares y Policía Nacional manifestó su preocupación porque considera que la petición de la Comisión puede conllevar a que los archivos sean difundidos.



"Las pretensiones de esta cuestionada Comisión de exigir la entrega de copias certificadas de documentos impresos y base de datos de archivos clasificados, lo cual por razones obvias de seguridad y defensa nacional, sería supremamente riesgosa su difusión", detalló la Mesa en una carta enviada al Ministerio de Defensa.



Al respecto, el padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, dijo en una entrevista con Caracol Radio que hizo la solicitud porque cuenta con la "facultad constitucional".



"Esa facultad es para poder acceder a toda la información que veamos que es pertinente y necesaria para tratar de esclarecer qué fue lo que nos pasó en la totalidad del conflicto armado a fin de llegar a una verdad que no es jurídica, nosotros no podemos juzgar a nadie, sino que es una verdad histórica y humana", manifestó.

Agregó que no pueden pasarle esa información a nadie, "parte del trabajo es garantizar unos contenedores, si se quiere, con unos protocolos muy serios".



"Nada de la información que nosotros manejemos que puede implicar personas puede ser trasladado hacia la Justicia Especial para la Paz (JEP), que es la dicta sentencias y lleva procesos judiciales. Eso no se puede", afirmó De Roux.



Dijo, además, que esa a esa información tendrá acceso "un grupo pequeño", que no está definido aún y que contará con "una enorme responsabilidad".



La Comisión forma parte del Sistema integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición que incluye la Unidad para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).