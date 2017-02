Polémica en Argentina por decisión del Gobierno de reducir la subida de pensiones

La decisión del Gobierno argentino de modificar a la baja el cálculo de los aumentos de las pensiones generó este 16 de febrero del 2017 fuertes críticas de la oposición y parte del oficialismo, que obligaron al equipo de Mauricio Macri a prometer revisar la medida, que había achacado a contradicciones en el seno de la ley.

"Hay un Parlamento y distintos espacios políticos que no vamos a permitir que se les saque 3 000 millones de pesos (194 millones de dólares) a los sectores más vulnerables. Queremos respuestas y hoy, la gente no puede tener esta incertidumbre", dijo en declaraciones a la prensa la diputada del peronista Frente Renovador Mirta Tundis.



El Ejecutivo había explicado ayer que aumentará un 12,65 % las ayudas económicas, entre jubilaciones, pensiones de otra índole y asignaciones familiares, a más de 8,4 millones de beneficiarios a partir del próximo 1 de marzo.



La jubilación mínima pasará así de 5 661 pesos (368 dólares) a 6 377 pesos (415 dólares), según datos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).



Es la Ley de Movilidad, aprobada en 2015 durante el Gobierno de Cristina Fernández (2007-2015), la que establece que la cantidad de las ayudas sociales será actualizada dos veces al año con el mismo índice que se aplica para el ajuste de las jubilaciones, un coeficiente ligado a la evolución de los salarios.



Sin embargo, el conflicto pasa porque, según el Gobierno, la reglamentación de la norma es contradictoria con el texto de la ley, por lo que prevalece cumplir con esta última, lo que hace que el incremento sea del 12,65% en lugar del 12,96% que se habría registrado con el cálculo que se hacía hasta ahora y que el Ejecutivo ha modificado por decreto.



"El Congreso discute las leyes, acá estamos hablando de la reglamentación de la ley, esto es una modificación a la reglamentación. Haremos lo que el consenso político resuelva, lo dijo el presidente, pero lo más correcto es corregir la norma", dijo el vicejefe del Gabinete de Ministros, Mario Quintana.



Para explicar los cambios, el jerarca añadió que si bien había una fórmula establecida por ley que ajusta las jubilaciones, el equipo de Anses y Hacienda detectaron un error.



"Lo que corresponde es cumplir la ley y si no hay consenso en modificarlo lo tendremos que corregir. Es una corrección técnica que viene a subsanar un error. La resolución se viene trabajando", sentenció Quintana.



La controversia generada por el decreto -que todavía no se publicó en el Boletín Oficial- llevó a diversas fuerzas opositoras a pedir una reunión con el titular del Anses, Emilio Basavilbaso, que tuvo lugar en la mañana de este jueves.



"Lo que admiten es que hay dos formas de aplicar un cálculo. Lo que nos explicaron es una cuenta aritmética. De las dos formas ellos hicieron la que le ahorra plata al Estado. Lo que le planteamos es que es una vergüenza que le ahorre plata al Estado con los jubilados, que son los que no llegan ni a cubrir la mitad de la canasta básica", dijo a la prensa Victoria Donda, diputada de la formación izquierdista Libres del Sur.



También parte del núcleo más crítico del oficialismo se mostró contrario al decreto.



"Que se queden tranquilos los jubilados. Vamos a dar la pelea", expresó en Twitter la diputada Elisa Carrió, aliada del frente gobernante Cambiemos.



Por su parte, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, sostuvo que el Gobierno "va a revisar la medida" en un "contexto de diálogo con el Parlamento", ya que habrá que "modificar la ley".



"Hablamos con nuestros legisladores y nos comprometimos a modificar el tema, pero también planteamos que miren el tema de fondo porque hay un problema con la ley", sentenció.



"Lo importante es entender qué se hizo. La ley define un índice. Ese índice después se reglamenta. Esa reglamentación, a nuestro entender, está mal hecha desde un término matemático", señaló, para agregar que frente a esa situación, el equipo de la Anses creyó que había "que cumplir" el texto original de la ley.



En este sentido, reprochó que "no puede ser que la norma diga una cosa y la reglamentación diga otra".



El Gobierno subraya que lo que se dispuso fue un aumento en las jubilaciones que supera en 4 puntos la inflación del semestre, y niega que frente a las voces opositoras que señalan que los cambios impactan en 200 o 300 pesos (13-20 dólares) el monto total de la jubilación mínima, "la realidad" es que se trata de 24 pesos (1,55 dólares).



Además, el Ejecutivo recalca que en los últimos meses se han recompuesto los haberes de 900 000 jubilados tras la creación del Programa Nacional de Reparación Histórica, que establece el reajuste de pensiones para millones de jubilados y que busca compensar los cientos de miles de juicios iniciados en los últimos años en ese sentido.



Tras la reunión con Basavilbaso, Tundis agregó que "de no tener una respuesta" a sus reclamos, la oposición presentará un recurso de amparo para que la resolución gubernamental no le quite "el derecho y rebaje el haber a los jubilados".



Está previsto que Macri comparezca esta tarde ante la prensa para dar explicaciones por este y otros asuntos, como la polémica negociación de la deuda que mantenía la firma de su padre con el Estado por el manejo del correo oficial.