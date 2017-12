Este miércoles se cumple plazo para que se emita sentencia escrita

Tres abogados del caso Odebrecht optarán por la misma estrategia: apelar la decisión del Tribunal Penal que condenó a seis años de cárcel al vicepresidente Jorge Glas, a su tío Ricardo Rivera, y a Ramiro Carrillo, exgerente de Transporte de la estatal Petroecuador.

Ayer (26 de diciembre del 2017), Aníbal Quinde, defensor de Rivera, aseguró que espera la sentencia escrita para iniciar los trámites en la Corte Nacional de Justicia (CNJ).



De hecho, este miércoles, 27 de diciembre, se cumplen los 10 días hábiles que fija el Código General de Procesos para que el Tribunal remita a los abogados el fallo escrito.



Sin embargo, Quinde asegura que no siempre se cumplen esos plazos, pero espera que hasta este viernes 29 los jueces remitan la sentencia.



Wilson Velasteguí, abogado de Carrillo, también anunció que apelará el fallo. Según el jurista, su cliente fue condenado a seis años únicamente con la declaración de otro de los procesados en este caso (Gustavo Massuh). Para Velasteguí, no hay pruebas de la supuesta asociación ilícita de Carrillo.



Eduardo Franco Loor, abogado del Vicepresidente, ya adelantó que la única vía es la apelación. Glas incluso dijo que apurará los trámites judiciales en el Ecuador, para llevar el caso a cortes internacionales.



Sin embargo, eso tomará tiempo. Una vez que los abogados reciban el fallo escrito y presenten el recuso de apelación, la Corte debe designar un nuevo Tribunal Penal superior para analizar el proceso.



Al igual que ocurrió en el juicio de primer nivel, la Fiscalía nuevamente deberá exhibir ante los jueces las pruebas que recopiló en contra de los sospechosos, y los abogados, otra vez, podrán refutarlas.



Ese ejercicio se repetirá si el expediente pasa a etapa de casación, que es la última instancia judicial antes de que una sentencia quede en firme. Solo allí se conocerá si la pena de seis años se ratifica o no.