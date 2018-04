Plazo de 10 días para Patricio Zambrano y César Navas terminó sin decisiones

LEA TAMBIÉN

El tercer Gabinete Social, Hábitat y Seguridad se realizó este jueves, 26 de abril del 2018, en Guayaquil, sin la presencia del presidente Lenín Moreno y del ministro del Interior, César Navas.

Esa jornada coincidió con el término del plazo de 10 días que el Jefe de Estado dio a Navas y al ministro de Defensa, Patricio Zambrano, para que capturaran al líder del grupo Óliver Sinisterra, vinculado al asesinato del equipo periodístico de EL COMERCIO, al secuestro de Katty Vanessa Velasco y Óscar Villacís y a los atentados en la frontera norte.



El Gabinete duró casi tres horas y estuvo presidido por la vicepresidenta María Alejandra Vicuña. Entre los ministros estuvo Zambrano y también la canciller María Fernanda Espinosa.



Navas, en cambio, no acudió y cumplió agenda en Quito. En tanto, el equipo de comunicación de la Presidencia informó que Moreno se ausentó porque atendió actividades de despacho.



Hasta el cierre de esta edición, no hubo un pronunciamiento oficial respecto de la decisión de Moreno tras cumplirse el plazo. Tampoco se conoció el futuro de los dos ministros condicionados.



Mientras en Guayaquil se desarrollaba el Gabinete, Navas recibía, en la capital, la condecoración de Gran Cruz del Orden y Seguridad, de la Policía Nacional, en el marco de la graduación de la promoción denominada Cabo Segundo José Reinaldo Carrión Puetate.



Navas resaltó la importancia de ese día para los 48 000 servidores policiales que forman parte de la institución y añadió que está “muy seguro” que la Policía está a la altura de los nuevos retos.



“Quiero agradecer al mando institucional en estos 11 meses de apoyo para fortalecer la institucionalidad de la Policía Nacional. Tenemos servidores policiales altamente calificados y con procesos transparentes. Conseguimos ser la segunda Policía con mayor confiabilidad en la región”, añadió.



El comandante general de la Policía, Ramiro Mantilla, recordó en ese evento que en la frontera existe una nueva amenaza que debe ser combatida. “Son las afectaciones del narcotráfico que actúan en Colombia. Estamos convencidos que nuestras capacidades generan resultados. Tenemos 42 detenidos. No nos amedrentarán”.



En esa línea, agradeció el aporte de Navas al desarrollo de la institución. “La satisfacción del deber cumplido la llevaremos en nuestro corazón. Como Policía Nacional, brindamos un merecido reconocimiento y felicitación al Ministro por el apoyo a nuestra labor en favor de la seguridad”.



Tras el evento, Navas no confirmó si esa era su última actividad como ministro, tras el término del plazo. Comentó que la tarde de ayer tenía previsto sostener una reunión con el Presidente. La noche del miércoles, Navas adelantó que tomaría una “decisión personal”, que analizaría con Moreno.



En tanto, tras el Gabinete el secretario de Educación Superior, Augusto Barrera, dijo que la única­ voz autorizada para exponer las decisiones al término del plazo es Moreno, y que él hará los anuncios cuando “considere oportuno”.



Zambrano no hizo ninguna aparición ayer ante los medios de comunicación, en Guayaquil.



Barrera adelantó que en este encuentro realizaron un análisis técnico, aterrizado en el área social del país, haciendo énfasis en la zona norte. “Nos hemos comprometido a tener un nuevo Gabinete seguramente en los próximos días, para abordar de manera integral todo lo que estamos haciendo en las provincias fronterizas”.



Antes del Gabinete, la ministra de Salud, Verónica Espinosa, comentó que desde su Cartera de Estado hay un plan puntual para la frontera norte. Refirió que están listos los dos hospitales móviles que han sido acreditados como equipos médicos de emergencia por la Organización Mundial de la Salud (OMS). “Uno de ellos está en Guayaquil; están listos para desplegarse en el caso de que la circunstancia lo amerite”.



El ministro de Ambiente, Tarsicio Granizo, refirió que en el Gabi­nete expondría el trabajo de su institución. Uno de los proyectos que se ha impulsado es Reverdecer Ecuador, que tiene por objetivo hacer que el país sea más sostenible. Sobre la zona fronteriza, acotó que la Cartera de Ambiente posee una agenda en ese sector que tiene que ver con la conservación y la soberanía alimentaria.



Granizo agregó que están empezando un proyecto con el programa mundial de alimentos, que busca garantizar la alimentación de las personas afroecuatorianas e indígenas principalmente.



En contexto



Este jueves, 26 de abril del 2018, se cumplió el plazo de 10 días que dio el presidente Lenín Moreno a los ministros Patricio Zambrano, de Defensa, y César Navas, del Interior, para que capturen al líder del grupo delictivo responsable de los asesinatos, los secuestros y los atentados en la frontera con Colombia.