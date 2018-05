4 meses, para inscripción de agrupaciones

LEA TAMBIÉN

Las elecciones seccionales del 2019 no solo movilizan a los militantes de las organizaciones nacionales, provinciales, cantonales y parroquiales inscritas ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).

A casi 10 meses de esos comicios, 234 organizaciones ya recibieron la clave para el proceso de reconocimiento oficial y hacen trabajos proselitistas. La recolección de firmas, promoción de cuadros, conformación de dirigencias, la posibilidad de alianzas y el posicionamiento de logos y colores son parte de las acciones que ejecutan las agrupaciones. Según el CNE, del total de organizaciones, 102 ya han entregado las firmas para el reconocimiento oficial.



El resto está trabajando a contrarreloj, pues el 24 de septiembre próximo es la fecha tope para que esas organizaciones cumplan con la entrega de sus rúbricas, es decir, quedan cuatro meses. Pichincha, con 41 organizaciones, y Guayas, con 32, son las provincias que más agrupaciones en proceso de registro tienen.



En esa última jurisdicción están los movimientos Renovación Acción Empalmense Renace, Dignidad Ciudadana, Durán Puede Más, Durán en Marcha, Minga por el Cambio, entre otros. Representantes de esos grupos confirmaron que ya están esperando la verificación de las firmas entregadas. Mientras eso ocurre, no pierden tiempo y recorren barrios, escuchan a los vecinos y buscan los mejores cuadros para candidatos.



Por ejemplo en Durán, el segundo cantón más poblado de Guayas, el movimiento Durán en Marcha, cuyo líder es Pablo Ayala, durante sus recorridos está difundiendo sus propuestas: mejorar el alcantarillado, dotar de agua potable, apoyo al comerciante e impulso industrial. Durán Puede Más, en cambio, organiza la conformación de ‘círculos vecinales’, que son núcleos barriales de apoyo a la agrupación que buscará captar la Alcaldía local y la mayoría en el Concejo Cantonal.



Su director, Miguel Santos, comentó que ya presentaron ante el CNE 5 000 firmas y están en el proceso de adjuntar otras más. Su preocupación es no tener respuesta aún. En Pichincha también trabajan los militantes del Partido Nación. Su presidente, John Argudo, comentó que hay visitas permanentes a barrios populares de Quito, en los cuales se recogen propuestas para las seccionales.



El Movimiento Diversidad Unida, cuya directora es Fanny Campos, también ha fortalecido sus estructuras. No descartan presentar candidaturas a escala provincial, principalmente en la Sierra. Los partidos y movimientos políticos nacionales necesitan alrededor de 190 000 firmas de adherentes para obtener su personería jurídica. Esta cantidad varía de acuerdo con el campo de acción de las organizaciones, es decir, si son cantonales o provinciales. En cada jurisdicción, las agrupaciones locales necesitan firmas del 1,5% del registro electoral utilizado en las últimas votaciones.



Una vez recolectada, o superada, la cantidad de firmas es responsabilidad de la autoridad realizar la verificación de los datos ingresados: nombres, apellidos, cédula de ciudadanía y firma. La vicepresidenta del CNE, Marcela Paredes, refirió que ya se aprobaron 1,6 millones de rúbricas entre organizaciones locales y nacionales, de las 102 agrupaciones. “Todos estos deben ser verificados hasta el 23 de septiembre, conforme el calendario aprobado para seccionales del 2019”.



Entre los grupos nacionales están los movimientos Libertad es Pueblo, Ecuatoriano Unido, Democracia Sí, Diversidad Unida, Ecuatoriano Unido y Unidad, Cambio y Progreso. Este último es del exasambleísta Fernando Balda. Él aseguró que su grupo ya pactó la integración al partido Adelante Ecuatoriano Adelante, con el que están en la búsqueda de los mejores candidatos. “Juntos queremos ser la alianza más importante del país en las seccionales”.



Afirmó que han visitado varias provincias del país, pero en Guayas, Los Ríos y Manabí se han enfocado principalmente en trabajar en el fortalecimiento de bases. Esas juris­dicciones son consideradas antiguos bastiones del expresidenciable Álvaro Noboa.