Del 17 al 20 de abril se podrá solicitar el desbloqueo de la cuenta Ser Bachiller

Para poder acceder al segundo programa de Nivelación General y al próximo proceso del examen Ser Bachiller, es necesario contar con una cuenta digital habilitada. La cuenta se bloquea cuando el estudiante no hace uso del cupo en una institución, aceptado.

A partir de mañana, martes 17 de abril del 2018, los aspirantes que fueron sancionados con el bloqueo de la cuenta, podrán solicitar nuevamente su habilitación. Los interesados en completar este trámite, lo podrán hacer en la página web Ser Bachiller, hasta el viernes 20 de abril.



La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt) dio a conocer los seis escenarios en los que se bloquearon cuentas y los requisitos que deben presentar los aspirantes para su habilitación.



Primer caso



Si el estudiante ya cumplió con la sanción de un período por haber aceptado un cupo y no matricularse. El interesado deberá subir el certificado de la universidad o el instituto en el que se constate que no se matriculó en ningún período académico.



Segundo caso



Si el aspirante aceptó un cupo en una carrera en la que tenía impedimento académico por tercera matrícula. Aquí, se solicitará el certificado que sustente el impedimento académico que posee el estudiante, en la carrera en la cual aceptó el cupo, es decir, de pérdida de segunda o tercera matrícula.



Tercer caso



Si el estudiante aceptó un cupo en una institución de educación superior particular, a través de Política de Cuotas, y no aprobó el proceso de admisión. En este escenario, se solicita el certificado de la Institución en el que se constate la no aprobación del proceso interno de admisión.



Cuarto caso



Si el estudiante desea rendir un nuevo examen para estudiar una segunda carrera a la vez. En este caso, la segunda carrera no será gratuita. Aquí se deberá subir el certificado, emitido por la universidad o instituto, que de constancia que el interesado está matriculado y cursa una carrera actualmente.



Quinto caso



Si el aspirante aceptó un cupo en el periodo correspondiente al primer semestre del 2018 y no se matriculó por una situación de fuerza mayor o caso fortuito. En esta variable, se requieren dos documentos. Un certificado de la Institución de Educación Superior en el que se constate la no matriculación, de acuerdo al cupo asignado y aceptado en el primer semestre del 2018. También se debe presentar documentos que justifiquen la no matriculación.



Sexto caso



Si el aspirante reprobó la nivelación de carrera y desea rendir un nuevo examen Ser Bachiller. En estos casos, se necesita un certificado emitido por la universidad en el que conste que el estudiante aceptó el cupo y no aprobó el curso de nivelación de carrera.