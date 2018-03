La Plaza de San Francisco se reabre el viernes 23 de marzo

Fueron 107 695 piedras removidas en un área de la plaza de San Francisco, restringida por dos años. Para los comerciantes, turistas, feligreses y padres franciscanos ha sido una espera larga que terminará el próximo viernes, 23 de marzo del 2018, con la reapertura total de esa plaza emblemática del Centro Histórico de Quito.

Actualmente, las piedras ya están colocadas. La tarde del viernes pasado, colaboradores del consorcio a cargo de la construcción de la Línea 1 del Metro trabajaban en la limpieza de la superficie de la plaza.



Metro de Quito informó que habrá dos espacios, de cerca de 40 metros cuadrados cada uno, en donde todavía no se emplazarán las piedras.



Uno de esos espacios se ubica cerca a la esquina de las calles Sucre y Benalcázar. Allí se destinará un espacio para el almacenamiento y posterior traslado de materiales para la construcción del acceso a la estación, en la excasa del Banco de Pichincha.



El otro lugar se ubica en el lado occidental de la plaza en donde hay una apertura desde donde los trabajadores de la obra bajan hacia la estación que se construye bajo tierra.



Iván Almeida, propietario de un negocio en la calle Sucre y Benalcázar, espera con ilusión la reapertura. “El ver la plaza cercada influyó en que disminuyan las visitas, sobre todo de turistas. Esperamos que esta vez sí se cumpla con el ofrecimiento de reabrirla el viernes próximo”, dijo.



Jaime Cajilema, representante de los comerciantes de un minicentro comercial de la calle Sucre, dijo que la reapertura de la plaza y el flujo de gente que habrá cuando entre en funcionamiento el Metro son los factores con los que esperan que el comercio se reactive en esa zona, ya que desde el 20 de abril de 2017 hubo cierre de calles y se sacaron las piedras de la plaza.



La Empresa Metro de Quito mantuvo reuniones con los comerciantes y moradores para la reapertura del lugar. Sin embargo, no hay planes especiales para abonar a su reactivación. Señaló que, una vez abierta, el uso de ese espacio público será el que tradicionalmente ha tenido.



El lugar en el que se colocaron nuevamente las piedras no será afectado por el tránsito de gente ni por las concentraciones masivas que se planifican para ese lugar. Para la reposición de las piedras se utilizó mortero, una mezcla de materiales como cal o cemento, arena y agua, el cual se utiliza, generalmente en las construcciones, para fijar los ladrillos.



El primer evento que se realizará en la plaza será, precisamente, su reapertura. La Secretaría de Cultura del Municipio está a cargo del programa y está planificada una presentación artística y musical desde las 19:00 del próximo viernes.



Alfonso Espinosa, vocero de la Secretaría de Cultura, explicó que la tarima se ubicará en la parte central de la plaza y tendrá a la iglesia de fondo. Se montará un espectáculo musical con 50 personas en un coro y la unión de las bandas del Cuerpo de Bomberos y Municipal. También se presentará la artista ecuatoriana Karla Kanora. “Todo el programa durará una hora”, dijo.



Otro evento grande que tendrá nuevamente como escenario central a la plaza es la procesión Jesús del Gran Poder, el viernes 30 de marzo por la celebración de la Semana Santa.



Fray Jorge González, guardián del Convento de San Francisco, dice que el cambio principal que habrá este año es retomar el trayecto tradicional de la procesión, el cual tuvo cambios por los trabajos para la construcción de la estación, los dos últimos años.

“Se retomará el recorrido habitual, pero habrá una excepción. En un tramo de la calle Sucre hay unas jardineras que impiden el paso de las andas”, dijo González.



Para este año se espera que participen 1 500 cucuruchos y 500 verónicas. Además se espera a 300 000 personas en el Centro Histórico por este evento religioso.



Con el regreso de la normalidad a ese sector del Centro, el Municipio también planifica próximos eventos. Espinosa señaló que San Francisco será uno de los puntos en donde se desarrollará la Fiesta de la Luz, la cual se realiza durante el mes de agosto y este año se hará por tercer año consecutivo.



Metro de Quito informó que no hay posibilidad de que, debido a los trabajos de la estación, sea necesario un nuevo retiro de las piedras. Lo que sí pasará es que habrá cierres viales, sobre todo cuando se inicien los trabajos para construir los accesos a la parada.



Se calcula que 40 000 pasajeros utilizarán la estación de San Francisco cuyo avance en la construcción supera el 70%.