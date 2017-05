Las playas tuvieron pocos visitantes en este feriado, según el sector turístico de Esmeraldas

El sector turístico de Esmeraldas informó que las playas de esta provincia no tuvieron los oleajes, como había informado el Instituto Oceanográfico de la Armada (Inocar).

Carlos Acosta, presidente de la Cámara Provincial de Turismo de Esmeraldas, comentó que en Atacames, Tonsupa y Crucita -por información de los hoteleros de esa playa de Portoviejo- no se presentaron oleajes.



“La verdad, Crucita está espectacular y la playa está bien serena; sin embargo, hay poca concurrencia. ¡Qué pena!”, le escribieron de Crucita a Acosta.



Según Acosta, las playas de Tonsupa, Atacames, Same, Mompiche y Las Peñas registraron poca afluencia de turistas en estos dos días de feriado (29 y 30 de abril del 2017) por el Día del Trabajador, que se celebra cada 1 de mayo.



Lo mismo ocurrió en las playas de Manta (Manabí) y Santa Elena, contó Acosta.



El dirigente gremial afirmó que la escasa presencia de turistas en las playas ecuatorianas se debe a varios factores. En el caso de Esmeraldas, le afectó el cierre de la vía Calacalí-La Independencia, por un deslizamiento de tierra que se produjo el viernes 28 de abril, debido a las lluvias.



Según él, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) no proporcionó información oportuna sobre la apertura de esta carretera que conecta Quito con las playas de Esmeraldas. “Hemos hecho el reclamo al MTOP”, dijo Acosta.



Según información del MTOP, la vía estuvo cerrada totalmente en sus carriles desde las 06:40 del viernes 28 de abril por un deslave en el kilómetro 34. Sin embargo, a las 16:00 de ese mismo día, el MTOP informó en su cuenta de Twitter que un carril fue habilitado para la circulación. En horas de la noche de ese viernes (alrededor de las 21:00) ya estuvo expedita en sus dos carriles, se indicó en un tweet del MTOP.



Acosta indicó que este percance en la vía hizo que los turistas cancelaran las pocas reservaciones que se habían hecho en Mompiche, Las Peñas y Tonsupa.



“La mayoría de quiteños de la zona centro norte que usa la vía Calacalí para llegar a Esmeraldas optó por no venir. Llamaron para cancelar las reservaciones. La situación es crítica”.



También aseguró que les afectó la información del Inocar sobre la presencia de oleajes y aguajes en estos días de feriado. “Esmeraldas, Santa Elena, Manta y Salinas vamos a enviar una carta al Inocar, porque eso causó temor en los visitantes”.



El feriado reciente que hubo por Semana Santa, cree Acosta, incidió esta vez en una menor llegada de viajeros a las playas.



Estas tres situaciones influyeron para que solo unos 15 hoteles de los 400 que funcionan en el cantón Atacames tuvieran reservaciones, que llegaron hasta el 70%. En el resto, como en Las Peñas y en Mompiche, solo hubo 15% de reservas hechas. “Todo fue por la mala información”. Solo en Atacames se registró un mayor movimiento.



Para empeorar el panorama, Tonsupa aún no se recupera de los daños de los sismos que hubo entre el 12 y 19 de diciembre del 2016. Según Acosta, un 90% de los edificios está inhabilitado, porque aún no se reparan los daños. Son 4 000 departamentos que siempre daban movimiento a la economía de la zona, afirmó.



Los propietarios de esos departamentos, que ya no vienen, fomentaban un turismo de mayor poder adquisitivo que movía la economía de las playas de Atacames, Tonsupa y Same, indicó.

Acosta manifestó que los hoteleros y dueños de los departamentos se reunieron el sábado 29 de abril y acordaron pedir al Municipio, y a los ministerios del Interior y de Ambiente que se hagan obras de servicios básicos para los balnearios de Atacames, Muisne y Las Peñas, los destinos de mayor afluencia turística.