Las playas de Esmeraldas se promocionan en caravanas

Hoteleros y autoridades de Esmeraldas intensificaron la promoción de los destinos turísticos de la provincia, afectados por los hechos violentos en la frontera norte.

Las estrategias se reforzarán esta semana, antes del feriado por la Batalla de Pichincha, que se iniciará este viernes.



Desde marzo ya se difunden los atractivos, como las playas y la comida típica, a través deferias gastronómicas y visitas a otras ciudades.La caravana promocional ‘Esmeraldas espera por ti’, recorrió cuatro centros comerciales y dos sitios emblemáticos de Quito, entre el viernes y el domingo.



Al ritmo del grupo musical y de danza África Negra, se entregó a los quiteños material promocional y se dio a conocer la cultura esmeraldeña.



Javier Estupiñán, director de participación de la Prefectura de Esmeraldas, apuntó que se ofrecieron paquetes turísticos a costos asequibles. La meta es lograr que entre 30 000 y 40 000 turistas de Quito acudan a los 162 atractivos turísticos de la ‘Provincia Verde’.



En las caravanas se presentaron paquetes con costos de alojamiento desde USD 15 por persona. Con el arte y la comida típica, se busca enviar un mensaje de paz. Estupiñán subrayó que la seguridad para los viajeros estará garantizada.



Una estrategia similar se aplicó antes de Semana Santa. En ese mes se realizó una caravana gastronómica en varias ciudades de la Sierra, para invitar a las playas esmeraldeñas.



En ese primer plan también se ofrecieron descuentos de hasta el 15% en el costo de alojamiento y del 10% en alimentación. La tercera y la cuarta estrategias fueron: una agenda de medios para hablar sobre la seguridad en las playas y la promoción turística por Internet.



Según los hoteleros, no se consiguieron los resultados esperados. Los turistas no acudieron masivamente en el descanso vacacional de cuatro días por el Día del Trabajo. En el balance de ese entonces apenas llegaron 25 000 personas, cuando esperaban a 40 000.



El presidente de la Cámara provincial de Turismo de Esmeraldas, Víctor Orellana, dice que pese a estos esfuerzos, en los últimos tres meses no han logrado atraer turistas.



“Existe temor entre las personas por los hechos ligados a la violencia en la frontera, pero en las playas la situación es distinta”, explica Orellana.



Según la Cámara de Turismo de Atacames, la asistencia de turistas ha bajado en un 90% en los últimos dos meses.



La presidenta del gremio, Sara Moyano, señala que los fines de semana se recibían hasta 2 500 turistas en las cinco playas de Atacames, cifra que se redujo en más del 70%, desde hace tres meses.



Quienes más visitan la ‘Provincia Verde’ durante todo el año son turistas colombianos. Por ejemplo, ellos llegaron en el feriado de Semana Santa.



Aunque los hoteleros y comerciantes insisten en que los turistas quiteños son quienes más mueven la economía de las zonas turísticas.



Para este feriado de tres días se planifican nuevas promociones, como descuentos de hasta el 30% en alimentación y hospedaje, para impulsar una recuperación paulatina del sector, afectado desde antes del terremoto del 2016.



El objetivo del plan es mejorar la ocupación hotelera, con el arribo de 40 000 turistas; como ocurrió en mayo del 2017, uno de los años más regulares por la presencia de viajeros. En agosto del mismo año llegaron unos 60 000, según cifras entregadas por la Cámara de Turismo.



A través de la Zona 1 del Ministerio de Turismo también se diseñaron estrategias, como recorridos de los representantes de medios de comunicación por las playas de Atacames y de Muisne.



La directora de Turismo del Municipio de Atacames, Gioconda Triviño, explica que la banca privada también se sumó desde junio a la promoción turista de los balnearios.



La seguridad está bajo la responsabilidad de la Dirección de Espacios Acuáticos de Esmeraldas, que vigilará los balnearios de la provincia con la ayuda de la Policía Nacional y de los municipios locales.



El capitán del Puerto, Ángel Moreno, explica que los turistas pueden acudir con tranquilidad, porque los problemas con los grupos insurgentes no están en los balnearios sino del otro lado de la frontera.