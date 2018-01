Un feriado de fin de año con saldo positivo en las playas de Esmeraldas

El feriado de fin de año es considerado positivo por parte de los hoteleros y prestadores de servicios de los balnearios del sur de la provincia de Esmeraldas.

Las playas de Tonsupa, Atacames, Súa y Same acogieron a miles de turistas que empezaron a llegar desde la tarde del viernes 29 de diciembre de 2017, para quedarse tres días.



Hasta la mañana de este lunes 1 de enero del 2018, el balance preliminar del sector hotelero es positivo, porque más del 90% de las 20 000 plazas con las que cuenta el cantón Atacames fue ocupada, según la Cámara de Turismo de Atacames.



En los hoteles tradicionales del malecón de Atacames como El Tiburón, el 95% de la capacidad hotelera estuvo copada desde el viernes. Ese hotel tiene capacidad para 200 personas.



Cristian Cotera, administrador del hotel El Tiburón, dijo que el feriado ha sido bueno. También señaló que se cierra un año en el que se ha visto la recuperación de sector hotelero, aunque no del todo.



Los feriados de Carnaval, Semana Santa, vacaciones de la Sierra y por el 10 de agosto han sido positivos porque permitieron el arribo de miles de turistas que reactivaron la economía de los negocios que viven del turismo, según Cotera.



Shirley Álava, administradora del hotel D’Fábula, dijo que la capacidad del hotel para 70 personas estuvo llena durante tres días. “La gente llegó desde el viernes para quedarse a recibir el año”.



En otros hoteles del malecón de Atacames hasta la mañana de este lunes había letreros en el que se anunciaba que no había habitaciones, mientras los restaurantes y cevicherías permanecían llenos.



Quienes amanecieron, desde muy temprano estuvieron en la playa disfrutando del mar y los paseos en lanchas por Tonsupa y sus alrededores. “Decidimos recibir el año en la playa con toda la familia”, dijo Francisco Tipán, uno de los turistas.



Carlos Acosta, coordinador zonal del Ministerio de Turismo, cree que los turistas respondieron a las expectativas creadas, aunque no dio cifras de cuántas personas llegaron.



La asistencia de turistas a las playas el año pasado estuvo por debajo a este, debido a que en 2016 se habían registrado movimientos sísmicos que causaron pánico entre los turistas; este año hubo una buena recuperación, según Acosta.



Otros destinos visitados fueron Same, que permaneció lleno, así como las playas de Mompiche, que acogió a muchos turistas extranjeros.



La presidenta de la Cámara de Turismo de Atacames, Sara Moyano, dijo que se entregará un balance de lo que ha sido este año en materia turística, porque el sector da muestras de recuperación, por la fidelidad de los turistas de la Sierra, que siguen prefiriendo las playas del sur de la provincia de Esmeraldas.



Tras recibir el año en las playas, los turistas empezaron a salir desde las 10:00 del 1 de enero del 2018, con destino a Quito, Ambato, Riobamba y otras ciudades de la Sierra. La Policía ubicó a su personal para controlar la salida de los vehículos y prevenir accidentes.