Las dos plataformas se entregarán en abril

Se colocan las ventanas y los pisos, las puertas y los techos, las luces y la pintura… Las dos plataformas gubernamentales que se construyen en la capital, una al norte y otra en el sur, se entregarán el 30 de abril, según un informe del Servicio de Contratación de Obras, Secob, que está a cargo de la obra.

Esta semana se realizarán trabajos de obra civil, acabados y obras exteriores, a los que se sumará la adecuación de espacios mobiliarios para el ingreso paulatino de las instituciones que trabajarán allí. La plataforma de Gestión Financiera, en el norte, es la más avanzada.



La construcción de ambas edificaciones generó expectativa, ya que se busca agrupar entidades de servicio público en un solo lugar y facilitar la realización de trámites.



La entrega de las dos obras está retrasada. La Secob, en enero del 2016, envió información a este Diario asegurando que la Plataforma de Gestión Financiera, a cargo de la empresa china CAMC, arrancó el 9 de septiembre del 2015 y tenía un plazo de entrega de 17 meses. Debía finalizar este mes, pero aún no concluye. La obra está avanzada y los tres primeros pisos están casi listos. El jueves de la semana pasada estaban colocando las gradas eléctricas y los pisos.



De esta forma, la Plataforma Financiera estará conformada por ocho bloques de 13 pisos y subsuelos. Contará con auditorio, patios de comidas, centro médico, área de capacitación, áreas verdes y locales comerciales.



La plataforma de Gestión de Desarrollo Social, cuya construcción está a cargo del consocio Tecnovía, también tiene retraso. Su edificación se inició el 21 de septiembre del 2015 y tenía 15 meses para su ejecución, es decir, debía estar lista en diciembre del año pasado. Contará con seis pisos altos, terraza, dos subsuelos, áreas exteriores y plazas.



La demora en la entrega de esta última fue criticada por el presidente Rafael Correa en su enlace ciudadano 505, en el que pidió revisar la obra y dijo que si no se entrega a tiempo, se podría terminar unilateralmente el contrato.

La Plataforma Social se ubica en el sector de Quitumbe.

El 3 de enero, este Diario solicitó una entrevista con la Secob para tratar el tema, pero no obtuvo respuesta. El 10 de enero se envió un cuestionario de 18 preguntas entre las cuales se abordaban el retraso y las posibles sanciones a la constructora. El 19 de enero la Secob respondió solo cinco preguntas. El comunicado enviado no abordó ninguna de las preguntas sobre los retrasos ni sus respectivas sanciones. Una vez entregadas estas obras se determinará la fecha de inauguración.





El impacto



Para Cristóbal Maldonado, urbanista, las plataformas son dos de los proyectos más ambiciosos del actual Gobierno (entre las dos suman una inversión de USD 296,6 millones), lo que cambiará la dinámica de la capital, impulsará la creación de nuevos negocios y generará más movimiento en estos espacios urbanos, sobre todo en el sur, que no es un espacio urbano en el que haya una tradición de establecimientos de burocracia y la dinámica social que eso representa para ese entorno.



Esta es una de las preocupaciones de quienes viven en la Amazonas. Alberto Cisneros, de 45 años, vive a 500 metros de la Naciones Unidas y cuenta que los meses de trabajo han causado varias molestias, sobre todo, por el ruido que genera, pero teme que una vez que entre en funcionamiento, la cantidad de autos volverá intransitable la ya congestionada Amazonas.



Para evitar ese inconveniente, se articularán sistemas de transporte masivo y se motivará el uso del transporte público. Una de las paradas del Metro se ubicará cerca a la plataforma con el fin de reducir el uso del vehículo, disminuir el impacto ambiental y alivianar el tráfico de la ciudad.





Financiera

La Plataforma Norte debía estar finalizada este mes. En ella estarán alojados los ministerios Coordinador de la Política Económica y Finanzas, además de entidades como Banco Central del Ecuador, Banco del Estado, BanEcuador, Banco del IESS, Servicio de Rentas Internas, Corporación de Finanzas Populares y Solidarias; y Corporación de Seguros y Depósitos.





Social

En esta plataforma ubicada al sur funcionarán los ministerios Coordinador de Desarrollo Social, Deporte, Salud Pública, Inclusión Económica y Social y Desarrollo Urbano y Vivienda. Su edificación se inició el 21 de septiembre del 2015 y tenía 15 meses para terminarse, es decir, debía estar lista en diciembre del 2016.