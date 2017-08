La Plataforma Financiera afina todos sus servicios

Jacinto Rodríguez acudió al Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess), en la Plataforma Financiera, para tramitar un préstamo quirografario.

El usuario aún no se familiarizaba con el edificio: desconocía qué dependencias ya brindaban sus servicios y ­cuáles aún no. Tampoco sabía si ya podía hacer uso de los estacionamientos, pues era la segunda vez que visitaba el complejo. “Las instalaciones son muy cómodas. Es un edificio enorme”, dijo, mientras esperaba su turno.



El Banco Central del Ecuador y BanEcuador son las dos instituciones que aún deben realizar su proceso de traslado a la Plataforma Financiera Gubernamental, ubicada en el norte de Quito. Así lo señaló Patricio Orbe, gerente de Plataformas de Inmobiliar.



El funcionario indicó que actualmente siete instituciones ya prestan sus servicios a la ciudadanía: Senae, Biess, Banco de Desarrollo, Cosede, Conafips, Iaen y SRI. A ellas se suma el Ministerio de Economía y Finanzas, que sigue en su etapa de mudanza.

Los usuarios tienen asientos para esperar la atención del servicio.



Desde mayo pasado, cuando se inauguró oficialmente el edificio, el Servicio de Contratación de Obras (Secob), entidad contratante de la obra, sigue afinando el proceso de entrega definitiva de la Plataforma Financiera.



Por eso, aún se pueden ver grupos de trabajadores que atienden las observaciones entregadas por la fiscalización, como cielos rasos manchados, paredes con fallas, baldosas dañadas, etc. “Son pequeños detalles que no impiden la operación, pero que se deben hacer porque se tiene que entregar el edificio en óptimas condiciones”, aseguró Orbe. Estos trabajos de mejoras se realizan, en su mayoría, por las noches y durante los ­fines de semana.



Otro eje que se afina es el tema de la optimización de los dos nuevos colectores de aguas lluvia que se construyeron en la Plataforma. Según José Burbano, subgerente de construcciones de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable (Epmaps), la empresa contratista ya presentó una alternativa de solución, pero esta debe ser aprobada por la entidad municipal.



Burbano dijo que se espera entregar las observaciones de la Epmaps la próxima semana. Pero aclara que será la Secob la que ejecute la obra. Sin embargo, aún no hay un plazo definido. “Una vez que se aprueben y se construyan, los colectores pasarán oficialmente a la Epmaps”, manifestó.

Todavía se realizan trabajos en los exteriores de este complejo.



Respecto de los estacionamientos, la administración de las 540 plazas fue concesionada a la firma Metro Parqueos. Actualmente, el servicio es gratuito para todos los usuarios. Pero al ingresar al parqueadero se informa a los conductores que en las próximas semanas se implementará el sistema tarifado, a través de una tarjeta magnética.



Diariamente 2 000 funcionarios, que representan una ocupación del 40% del edificio, se trasladan hasta la Plataforma con movilización propia, transporte institucional o transporte público. A ellos se suman unos 2 500 usuarios que cada día realizan trámites en las dependencias habilitadas por el Gobierno. Este flujo vehicular y peatonal hizo que se trazara un plan especial de movilidad en el sector.



Jorge Ramírez, coordinador General de Operaciones de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), dijo que para alivianar la carga vehicular se habilitarán siete bahías ubicadas en los alrededores de la Plataforma, en donde se podrán abordar las unidades de transporte institucional y también se podrán tomar taxis y que de esta forma se afecte lo menos posible al tráfico.



Además, se realiza una ingeniería de tránsito para establecer nuevas rutas para el transporte público y comercial. “Queremos que los funcionarios y los usuarios no tengan que salir a la av. Amazonas para tomar un taxi o bajarse del transporte institucional”. El Cabildo e Inmobiliar trabajarán en conjunto para colocar la señalética vertical y horizontal en las bahías.

Actualmente, el transporte para los funcionarios se concentra en las calles Japón y Ayora. Además, para evitar el mal uso del espacio en las calles aledañas, la AMT intensificó los controles a los vehículos mal estacionados.



Finalmente, otro tema que se concretará paulatinamente es la operación de los 23 locales comerciales que funcionarán en la planta baja del edificio. De ellos, solo uno ya atiende.



A decir de Orbe, cada cadena privada debe adecuar sus instalaciones y empezar a operar de acuerdo con sus cronogramas. “Es un tema que les compete a las empresas privadas. Pero entiendo que ya irán abriendo los locales”, explica.

Cuando todas las dependencias estén listas y los 23 locales comerciales atiendan al público, se espera contar con una población de 4 500 funcionarios y alrededor de 15 000 usuarios por día.



Orbe también se refirió a la Plataforma de Desarrollo Social, que se construye en Quitumbe, en el sur. Indicó que esa edificación se entregaría en al menos dos meses más.