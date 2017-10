La Plataforma Financiera, en mapa de riesgos de Quito

Luego de los episodios de inundaciones, ocurridos en mayo del 2017, el Municipio decidió incluir al sector de la Plataforma Financiera en el mapa de riesgos de la ciudad, debido a su vulnerabilidad frente a los estancamientos de agua. Así lo informó Fausto Hidalgo, técnico de la Secretaría de Seguridad.

Omar Ramo, administrador de la Plataforma Financiera, dijo que antes de la construcción del edificio había un solo colector que atravesaba la zona: el Villalengua. Este desembocaba en el colector Iñaquito. Pero la constructora hizo un desvío en ese colector y lo reemplazó con dos colectores: el primer tramo bordea la calle Amazonas, va por la UNP y se conecta en el pasaje Mónaco. El segundo, (en el norte de la edificación) recoge las aguas de la calle Ayora.



Los estudios determinaron que este segundo tramo resultó insuficiente y se requiere construir uno paralelo para aliviar la situación actual.



José Burbano, subgerente de Construcciones de Agua de Quito, señaló que en septiembre justamente la entidad aprobó un proyecto para optimizar los dos colectores. Sin embargo, hasta la actualidad no ha empezado su construcción. Asegura que el problema es la falta de capacidad.



Debido a una de las curvaturas del colector, el caudal rebota y el agua sale del pozo, por lo cual se debe construir una nueva tubería que debe evacuar hacia el colector Iñaquito.



Marco Antonio Cevallos, gerente de Agua de Quito, manifiesta que hacerlo no es una responsabilidad del Municipio sino de la constructora. Y que como empresa, Agua de Quito ha limpiado sumideros y ha hecho algunas interconexiones para aliviar los caudales. Pero se trata de obras menores, la obra mayor tiene que realizarla el Servicio de Contratación de Obras (Secob).

Verónica Rodríguez, gerenta de plataformas, dice que hasta el momento no ha recibido la construcción definitiva por parte del Secob.



Esta obra fue inaugurada el 22 de mayo del 2017, pero el 20 de septiembre se hizo el acta entrega-recepción provisional de la empresa constructora a Secob. Desde esa fecha, hay un período de seis meses para la recepción definitiva.



Rodríguez asegura que la Secob informó que había solicitado a la empresa contratista la construcción de un colector para solucionar el problema. Sin ese colector, dice, no se la podrá recibir.



Esta zona siempre fue propensa a inundarse, pero en menor magnitud. César Márquez, guardia de uno de los edificios junto a la Plataforma cuenta que años atrás, el agua ingresaba a los parqueaderos y subía hasta 30 cm. Pero el último invierno, el agua alcanzó los dos metros y medio. Para evitar futuras inundaciones, colocaron unos costales al filo de la vereda y se instaló una puerta para evitar el paso del agua.



Por su lado, Hidalgo asegura que durante los últimos cinco años no se registraron inundaciones de magnitud en la zona. Insiste en que el problema vino de la mano con la construcción de la Plataforma. Sin embargo, el Municipio colocó rejillas transversales en lugar de los sumideros normales para que se pueda canalizar el agua.



¿Por qué no se aprovechó el verano para su construcción?

Rodríguez dice que hubo que hacer estudios, y plantear varias alternativas para solucionar el problema. No se pudo tomar la decisión a la ligera. Como parte del Plan Lluvias para el 2017, Agua de Quito invertirá USD 16 millones en la construcción de cuatro colectores para aumentar la capacidad del sistema de alcantarillado. Uno de ellos beneficiará al sector de la Plataforma Financiera.

Según el Inamhi, el invierno pasado, la lluvia que cayó en esta zona superó la cantidad que se esperaba hasta en un 120%. Para este mes se espera que llueva 115,9 mililitros, pero en apenas 10 días ya se han acumulado 106 milímetros, lo que indica que en octubre se supere la cantidad esperada.