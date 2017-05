Un plan vial de 32 puntos en la zona de la Plataforma Financiera

Es el edificio más grande del país, atenderá cerca de 3,5 millones de usuarios al año, es decir, 13 000 cada día, y se asienta en una de las zonas más congestionadas de Quito.

La Plataforma Gubernamental de Gestión Financiera, inaugurada oficialmente este lunes, 22 de mayo del 2017, por el presidente Rafael Correa, busca concentrar las actividades del área financiera en un solo edificio, con el fin de optimizar recursos, pero además cambiará la dinámica de la zona. El reto de mantener una movilidad manejable, arrancó.



Son 12 instituciones en las cuales trabajan 4 652 funcionarios. Para evitar el ingreso innecesario de vehículos deberán usar el servicio público (Ecovía, Tolebús y el Metro cuando esté operativo) o movilizarse en los buses de las respectivas dependencias. Así lo indicó Patricio Orbe, gerente de Plataforma.



Para evitar problemas en la movilidad, el Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (Inmobiliar), realizó un estudio de movilidad para medir el impacto en la zona (Gaspar de Villarroel, Amazonas y Japón) que determinó 32 recomendaciones.



De las 32 medidas, 10 tienen que ver con señalización vial, entre ellas, las prohibiciones para estacionarse en las inmediaciones de la Plataforma. Ocho están relacionadas con reformas viales, como abrir cruces, reducir el ancho de algunas veredas y la reubicación de la ciclovía. Además, hay tres medidas relacionadas con los semáforos, tres con los sentidos de circulación, y ocho con paradas de buses.



Orbe informó que la construcción, de 132 824 m² y 11 pisos, tendrá 537 parqueaderos, de los cuales 200 son para funcionarios, 250 para los usuarios que podrán disponer de parqueo gratuito si su trámite no es prolongado, caso contrario cancelarán un valor que está por fijarse. El resto es para personas con discapacidad y mujeres embarazadas.



Se está implementando una nueva semaforización en las avenidas Amazonas, NN.UU., Gaspar de Villarroel y Japón. Se aumentarán dos cruces: una en la NN.UU. y Japón y otra en la Gaspar de Villarroel y Japón. El estudio recomienda hacer un giro en la parada Japón, en la Gaspar de Villarroel, pero ahí hay dos árboles patrimoniales que no se pueden talar. Se está buscando otra solución.



La edificación consta de siete bahías (especie de paradas) para tomar pasajeros, otra para taxis y una más para personal. No obstante, hasta la mañana de ayer, una de esas paradas estaba siendo ocupada por vehículos particulares.



Orbe apunta que el impacto de la Plataforma no será mayor al que hubiese tenido, por ejemplo, la construcción de multifamiliares sobre las cinco manzanas en las que se asienta la edificación. En ese caso, la densificación de parqueos hubiese sido tres veces mayor.



No todas las recomendaciones se aplicarán de inmediato. Jaime Erazo, el consultor que realizó el estudio de movilidad, explicó que según el estudio, por la Amazonas y NN.UU., transitaban en hora pico, 8 522 autos. Se calcula que con el proyecto la cifra aumente a 8 703 y en el año 2022 llegará a 11 314. En el estudio consta que del total de vehículos llegarán a la Plataforma, el 45% lo hará por la NN.UU. y Amazonas, el 30% por la calle Gaspar de Villarroel.



Erazo enfatizó en que el tránsito es dinámico por lo que hay que analizar su comportamiento conforme pasen las semanas, pero es fundamental aplicar las medidas de mitigación recomendadas.

Por su lado, Darío Tapia, secretario de Movilidad del Municipio, aseguró que un grupo de agentes metropolitanos estarán allí de 07:00 a 19:00 controlando que los vehículos no se estacionen en lugares indebidos, con el fin de descongestionar el tránsito. El funcionario aclaró que se encuentran analizando el impacto en la movilidad de la zona y en 30 días se conocerán las medidas necesarias para empezar a aplicarse de inmediato.



Para Alfredo Viteri, experto en movilidad, una visión del impacto de la Plataforma podrá tenerse luego de unos tres meses. Ahí se sabrá si las medidas de mitigación tuvieron o no efecto. Sin embargo, se calcula que el tiempo de movilidad en la zona, en hora pico, aumentará al menos unos cinco minutos en ese tramo.