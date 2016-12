Allegados de Melanie Montenegro realizaron plantón en la Supercom 

Un grupo de amigos y familiares de la actriz Melanie Montenegro, fallecida por presunta mala práctica profesional durante una cirugía estética, realizaron un plantón de protesta en las afueras de la Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom), en el norte de Quito.

Eso ocurrió durante la mañana del jueves 29 de diciembre del 2016. Ellos piden que se regule la publicidad que se oferta en un canal televisión sobre cirugías estéticas a bajo costo. "No a la mala práctica profesional", "No a la publicidad engañosa", eran las frases que resaltaban en los carteles que portaban los manifestantes durante el plantón.



También gritaban: "¡No más muertes! ¡Basta de publicidad engañosa!". Daniel Machado, novio de la víctima, manifestó que se debe evitar que se sigan difundiendo esa clase de programas televisivos, porque son un riesgo para la gente. Él y otros allegados de la fallecida mantuvieron una reunión con funcionarios de la Supercom para pedir que se implementen las regulaciones.



Rebeca Hernández, amiga de Melanie, solicitó a la Supercom que también haya más controles a la publicidad que se oferta en redes sociales e Internet sobre centros de cirugía estética.



Edwin Montenegro, padre de la actriz, está en Guayaquil. Manifestó que se siente indignado por lo ocurrido y pidió que la muerte de su hija no quede en la impunidad. Sus parientes y amigos aseguraron que seguirán haciendo plantones y marchas para pedir a las autoridades que se haga justicia.



"No es posible que hagan publicidad y se oferten cosas baratas mientras la vida de Melanie se pierde. Eso no es posible. Queremos justicia y no dinero porque ella deja una hija de dos años huérfana", indicó Liseth Gallardo, amiga de la fallecida.



Los amigos y parientes tienen previsto acudir al Ministerio de Salud en los próximos días para exigir que se refuercen los controles a los centros en donde se realizan cirugías estéticas.