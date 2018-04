Plan para reactivar Gama se aprobó

LEA TAMBIÉN

El Directorio de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (Emco) conoció y aprobó el plan de reactivación para que el canal GamaTv salga del proceso de disolución. El anuncio lo hizo este miércoles 11 de abril del 2018 el presidente de ese organismo, Edisson Garzón.

El funcionario dijo que la decisión se tomó hace unos días y consideró que el plan permitirá cumplir con todos los requerimientos para que la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros “descarte la causal de disolución”.



Con las acciones contempladas en el plan, el medio de comunicación puede seguir operando, consideró Garzón.

En una resolución del 22 de febrero del 2018, el Intendente de Compañías de Quito, Camilo Valdivieso, dispuso la orden de liquidación del canal de televisión estatal.



El documento levantó 15 observaciones, entre ellas está por ejemplo que en los balances cortados al 31 de diciembre del 2016, la empresa registra pérdidas acumuladas que representaban 318% de su capital y reservas. Por ende, su patrimonio era negativo y llegaba a los USD 1,2 millones.



La resolución también evidenció que, después de hacer un análisis del capital de trabajo del canal, se detectó que no disponía de “activos corrientes” para cubrir sus obligaciones a corto plazo.



En febrero, la Superintendencia de Compañías señaló que Gamavisión no subasanó las observaciones, por lo que dispuso la disolución y nombró a Edmundo Armijos como liquidador.

Sin embargo, especificó que la empresa podía aún ser reactivada si absolvía los cuestionamientos establecidos por el organismo de control.



En esa ocasión, los Medios Públicos expresaron su “determinación de defender a Gamavisión no solo como patrimonio público, sino como espacio imprescindible de comunicación social”.



Mauricio Herrera, representante del Comité de Trabajadores del canal de televisión, señaló que el plan de reactivación debía ser presentado al Directorio hasta el 23 de abril.



La empresa se anticipó al tiempo estipulado para cumplir con el requerimiento, pero el documento aún no ha sido presentado a la Superintendencia, dijo Garzón.



Según el funcionario el plan, ya aprobado por el directorio de Emco, debe llegar a la Superintendencia esta semana.



En el sitio web de la Superintendencia, el canal de televisión aún se encuentra en estado disolución.



Para superar esta fase, se ha tenido que cumplir con una serie de procesos. Garzón explicó que se traspasó bienes y activos de la Emco a la empresa de Medios Públicos, para que se puedan vender y, con ese dinero, inyectar liquidez a Gama.



Esos activos pertenecían a la Unidad de Gestión de Medios Públicos (Ugemed) que luego pasó a la Emco. Entre esos bienes se cuentan terrenos.



Además, se anunció que convenios con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y el Servicio de Rentas Internas (SRI) permitirán que Gama “vuelva a pagar a sus trabajadores y también que genere rentabilidad al Estado”, señaló Garzón.



El funcionario dijo que luego se evaluará la venta del medio.

El mes pasado, los trabajadores de Gamavisión presentaron una acción de protección en el Complejo Judicial Norte, de Quito, en contra de la resolución de la Superintendencia.



Aunque Herrera, señaló no conocer acerca de los procesos que se están llevando a cabo para levantar la disolución, indicó que espera que las acciones de reactivación anunciadas se cumplan dentro de los plazos previstos.



“Caso contrario tomaremos otras acciones”, indicó.