Un plan de prevención ante la caída de árboles se aplica en la avenida Amazonas

La avenida Amazonas, en el centro norte de Quito, es la primera calle donde se está realizando la evaluación técnica para prevenir las posibles caídas de árboles por el fuerte invierno que se está viviendo en la ciudad.

Verónica Arias, secretaria de Ambiente del Distrito, explicó este martes 17 de enero del 2017 a El Comercio, las acciones que se están realizando. Hasta el momento se han evaluado 400 árboles y de estos, 41 están marcados para ser talados y removidos. La próxima semana se intervendrá en otras avenidas donde puede existir riesgo que son: La Colón, De la Prensa y 10 de Agosto.



Según la Secretaría de Ambiente, desde octubre pasado hasta el momento se ha registrado la caída de cinco árboles. Arias recuerda a las personas que las ordenanzas y una resolución de esta Secretaria resguarda el arbolado urbano como parte del patrimonio natural del Distrito Metropolitano.



Los árboles deben ser mantenidos como están, dice, excepto en temas de riesgo o previa una evaluación técnica que puede hacer esta entidad o la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop) con sus técnicos.



Esto significa que no cualquier persona puede proceder a una poda o a una tala indiscriminada. La ordenanza sanciona esta práctica con dos a cuatro salarios unificados de multas.



En el interior de una propiedad también se debe pedir permiso a la Secretaría de Ambiente para evaluar cómo se realiza una poda o una tala. "No metan mano", advierte Arias, se puede llamar o escribir a esta entidad y solicitar asesoría o una evaluación para evitar ser multados.



Después de identificar y prevenir los riesgos, se evaluará dónde pueden ser replantados y se aplicará el plan de reposición. Se prevé hacer una siembra técnica en lugares adecuados. "El cemento, bordillos y aceras ahogan al árbol y esto produce resquebrajamiento y se asfixian o ahogan", explica Arias, sobre todo en este invierno que ha ocasionado que el suelo se humedezca e influya para que los árboles se caigan.



La semana pasada cayeron dos árboles en la avenida Amazonas, no hubo heridos en estos incidentes.