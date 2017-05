Plan de movilidad por Plataforma Financiera en el norte de Quito 

Una infraestructura de las dimensiones de la Plataforma Financiera no solo cambia la imagen del sector, también la forma de moverse. El Metro es la alternativa para reducir el impacto, pero eso no pasará, al menos en los próximos dos años, cuando se inaugure.

El edificio en donde se concentrarán los servicios de 13 instituciones del sector financiero estatal se inaugurará el lunes 22 de mayo. Así lo informó Milton Maldonado, director de Inmobiliar (entidad gubernamental a cargo del proyecto), en el Enlace Ciudadano del sábado 13 de mayo. La Confederación Nacional de Finanzas Populares (Conafics) está ahí desde la semana pasada y el Servicio de Rentas Internas (SRI) atienden desde este lunes 15 de mayo.



Este edificio, según información del Servicio de Contratación de Obras (Secob), representará la llegada de 4 600 servidores públicos. A esto se sumará la visita diaria proyectada de 15 000 ciudadanos.



Según el Municipio, la movilidad en el sector se verá afectada y prepara un plan. Según Darío Tapia, secretario de Movilidad del Cabildo, un informe habla de privilegiar el uso del Metro. “La construcción de esta plataforma debía empatarse con la entrada en funcionamiento del Metro. Pero estamos a dos años de la finalización de esa obra”, señaló Tapia e indicó que su secretaría prevé el control de parqueos, fluidez del tráfico con olas verdes en los semáforos y el pedido de que el transporte institucional movilice a los funcionarios.



Tapia dijo que el plan incluye no permitir la subida y bajada de pasajeros en el área de la plataforma y prohibir el parqueo momentáneo.



Para John Dunn, arquitecto y profesor de la Universidad San Francisco, a más de la carga en la Amazonas, otro problema se generará en la calle Japón. “La movilidad va a ser uno de los factores críticos. Sobre todo en la calle Japón, que es por donde se ingresará a los parqueaderos”.



Por otra parte, Jacobo Herdoíza, secretario de Territorio, cree que es posible que haya variaciones en las actividades económicas, porque se incrementaría el número de negocios que, de no ser regulados, podría ocasionar una proliferación del comercio informal.



Este Diario buscó, desde el 29 de marzo y en reiteradas ocasiones, la visión de Inmobiliar sobre el impacto del edificio en la zona, parqueos, movilidad, etc. Hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.