Industrias plantea reducir los aranceles para 1 600 partidas

El presidente de la República, Lenín Moreno, y la ministra de Finanzas, María Elsa Viteri, tienen previsto anunciar el plan económico en los próximos días.



Andrés Michelena, titular de la Secretaría Nacional de Comunicación (Secom), lo ratificó este jueves 22 de marzo del 2018, durante la reunión del Consejo Sectorial de Infraestructura y Recursos Naturales no Renovables.



Ese encuentro estuvo presidido por el ministro de Transporte y Obras Públicas, Paúl Granda, quien es el coordinador del Consejo.



La Ministra de Finanzas es la encargada de elaborar el programa económico. Dentro del propio Gabinete existen diversas posiciones, especialmente frente al tema comercial.



La ministra de Industrias y Productividad, Eva García Fabre, como articuladora del Consejo Sectorial de la Producción, informó que se reunió el miércoles de esta semana con la Ministra de Finanzas para presentar las propuestas de este sector.



García consideró que la política macroeconómica debe tomar en consideración las necesidades del sector productivo. “El país requiere un cambio en su modelo de desarrollo que esté fundamentado en la inversión privada, que contribuya eficazmente a la productividad y a la generación de empleo que es la prioridad del Presidente”, anotó la Ministra a través de un boletín de prensa.



García planteó reducir los aranceles a 1 600 subpartidas (bienes de capital y materias primas) no producidos en el país y que afectan negativamente la competitividad de la industria.También ratificó que la industria de ensamblaje local tiene el total apoyo de su Ministerio “porque fomenta el encadenamiento y transferencia de tecnología”.



Entretanto, el ministro de Agricultura, Rubén Flores, se pronunció partícipe de incrementar el arancel hasta el tope establecido por la Organización Mundial de Comercio (OMC) para 375 partidas de consumo. Entre ellas, algunas relacionadas con la industria del ensamblaje.



De su parte, el ministro de Comercio Exterior, presentó el proyecto para atraer inversiones que plantea la eliminación del impuesto a la salida de divisas (ISD) para capitales frescos que lleguen al país.

El proyecto se encuentra en análisis y ha recibido los comentarios de diversas carteras, dijo Flores.



Campana también se ha pronunciado a favor de ir hacia un acuerdo comercial con Estados Unidos. El Ministro de Agricultura dijo que el pedido del Presidente es ir hacia tratados, pero atendiendo la disposición constitucional de cuidar la soberanía alimentaria y los productos considerados sensibles.



La Ministra de Finanzas no ha descartado ninguna medida, pero anticipó que no es partícipe de subir impuestos y que hay que ser cautelosa en la revisión de subsidios.



La funcionaria mantuvo ayer una reunión de trabajo en la Presidencia para continuar con el análisis del plan.