Seguro de desempleo suma hasta ahora 37 292 beneficiarios

Un total de 27 942 personas que perdieron su trabajo en el 2016 se beneficiaron del seguro de desempleo. Y 9 350 desempleados cobraron este beneficio entre enero y el 19 de abril del 2017, según datos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

Este beneficio se creó mediante norma legal el 28 de marzo del año pasado y ha pagado hasta el 19 de abril un total de USD 46 millones.



El llamado seguro de desempleo se paga por cinco meses. Empieza con un pago equivalente al 70% de la remuneración promedio de los 12 meses anteriores al despido, hasta llegar al 50%. El trámite de este seguro de se realiza en línea y el cobro comienza a partir del cuarto mes de no estar trabajando.



El beneficio no cubre a todos los trabajadores del país sino solo aquellos que estando afiliados a la Seguridad Social fueron despedidos.



El IESS ha realizado una campaña desde el año pasado para promocionar esta prestación. Ángela Sánchez se enteró de este beneficio por una llamada telefónica de la entidad en agosto del año pasado, un mes después de perder su empleo.



Para Luis Fernando Torres, asambleísta que participó en el debate de la ley, si bien el seguro sirve para quienes perdieron su empleo también tiene un impacto negativo sobre la cesantía.



Para crear el seguro de desempleo se reformó la Ley de Seguridad Social y se cambió la llamada cesantía, que es una especie de ahorro que tenía cada afiliado en una cuenta individual del IESS y que se podía retirar cuando se quedaba en el desempleo.



Por lo general, la cesantía no se retiraba sino que era vista por el afiliado como un ahorro para la jubilación.



Hasta antes de la ley, el 3% del aporte del afiliado se destinaba a la cuenta individual de cesantía. Desde el 28 de marzo del año pasado, el 1% va a un fondo que financia el seguro del desempleo y únicamente el 2% puede ser ahorrado por el afiliado en su cuenta individual.

El valor acumulado en el Fondo del Seguro de Desempleo, con corte al 19 de abril del 2017, alcanza los USD 118,4 millones.



“El seguro de desempleo se creó a costa de la acumulación completa de la cesantía del trabajador”, dijo Torres, al asegurar que a larga el trabajador tendrá menos cesantía para retirar.



El titular del Consejo Directivo del IESS, Richard Espinosa, al defender el cambio en el 2016, dijo que el seguro de desempleo, más bien, maximiza el beneficio para el afiliado porque este percibirá un pago por cinco meses de entre el 70 y 50% de la remuneración que venía recibiendo el afiliado cuando estaba activo.



Si bien este ha sido un mecanismo para solventar los ingresos de trabajadores que perdieron sus ingreso,Édgar Sarango, presidente de la Confederación de Trabajadores del Ecuador (CTE), cree que las cifras reflejan la dificultad que tienen los trabajadores para conseguir un empleo formal.



Con esto coincide Patricio Alarcón, presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Comercio. Para el directivo, las 9 350 solicitudes reflejan que hay empresas privadas que aún continúan reduciendo su personal.



El año pasado la entidad perdió alrededor de 181 000 afiliados, según datos de la Federación con base en cifras del IESS.

“Todo esto se da porque las empresas siguen con problemas, siguen ajustando sus costos”, indicó.



Alarcón señaló que entre enero y febrero la actividad comercial se contrajo 2,2%.



Para Sarango es necesario impulsar a las pymes para generar más empleo en el país.



Para el Centro de Estudios de la Política Laboral, la creación de esta figura es un avance positivo, muchos países de América Latina tienen seguro de desempleo y Ecuador no tenía. Además, sirvió para atender a la población que perdió su empleo por la recesión económica. “Sin embargo, esas cifras son dinámicas y variables ya el seguro de desempleo tiene un tiempo de vigencia de cinco meses y, además, existen otras personas que van ingresando porque caen en la categoría del desempleo”.