Las piscinas municipales fueron alternativa para el último día de feriado

Los balnearios del Municipio fueron una de las opciones para quienes no salieron de Quito este feriado. Desde las primeras horas de la mañana de hoy, domingo 1 de abril del 2018, ya se podía observar a gente que ingresaba a las piscinas administradas por el Cabildo.

El clima despejado que se vivió la mañana de hoy fue propicio para que la gente llegara hasta balnearios como el de El Tingo o La Moya, en el valle de Los Chillos.



Para los tres días de asueto, el Municipio de Quito dispuso que el ingreso a sus 11 balnearios que sea gratuito.



Para Sofía Pilamunga, la posibilidad de ingresar al balneario de El Tingo (valle de Los Chillos) de manera gratuita fue la mejor opción en el feriado. “Estamos un poco gastado y qué mejor alternativa que una piscina para no tener a los hijos aburridos en la casa”, comentó.



Óscar Molina acudió a ese mismo balneario en compañía de su esposa y dos hijos. “Vivimos cerca y es una forma de esparcimiento que no requiere mucho gasto. Este año no pudimos viajar así que decidimos venir al Tingo”, dijo.



Desde el viernes pasado, el Municipio permitió el ingreso gratuito en los balnearios de las administraciones zonales: de los Chillos, Tumbaco y Eugenio Espejo. Entre lo s más visitados estuvieron Cunuyacu, Rumiloma y La Loma.



La llegada de personas a los balnearios también activó los comercios aledaños. Según Eva López, presidenta de la Plaza Gastronómica El Tingo, durante los tres días hubo gente, pero las ventas aumentaron la mañana de ayer por el buen clima que hubo.