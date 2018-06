Sebastián Piñera ‘quebró’ relaciones de Chile con Venezuela

LEA TAMBIÉN

El gobierno de Sebastián Piñera “quebró las relaciones” de Chile con Venezuela, acusó el canciller de este país, Jorge Arreaza, en una entrevista con un medio chileno este sábado.

Después de un duro cruce de declaraciones con su par chileno, Roberto Ampuero, en el marco de la pasada asamblea general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Arreaza dijo que las relaciones con Venezuela “las quiebra Sebastián Piñera incluso desde la campaña electoral”.

“Es una lástima, pero son gobiernos subordinados que están cumpliendo órdenes”, agregó en una entrevista con el diario La Tercera de Santiago, refiriéndose a los 19 países que el martes pasado votaron a favor de suspender a Venezuela de la OEA por “ruptura del orden democrático”.



El Ejecutivo del conservador Piñera resolvió no enviar a un embajador chileno a Caracas tras las elecciones presidenciales en Venezuela, que ganó el presidente Nicolás Maduro en medio de fuertes cuestionamientos.



El cargo se encontraba vacante desde la asunción de Piñera, el 11 de marzo pasado.



El gobierno chileno ha dicho que ésto no significa un cierre de la embajada. En teoría, todos los servicios debiesen seguir operando.



Piñera también estableció una “visa de responsabilidad democrática” para los venezolanos que quieran dejar su país y llegar a Chile y que facilitará la entrega de visas de residencia en Chile.



Chile fue uno de los países que promovió la suspensión de Venezuela de la OEA.



Al comentar esta resolución, Arreaza dijo que “viola los principios fundamentales del derecho internacional. Mutilaron un principio fundamental, como es el derecho a la no intervención”, agregó.



“Es una jugada muy extraña que solo puede provenir de la administración de (el presidente estadounidense) Donald Trump, del imperialismo, que tiene gobiernos subordinados”, afirmó el jefe de la diplomacia venezolana.