Un extranjero murió al caer con su parapente en la laguna de Yahuarcocha

Al mediodía del 28 de diciembre del 2016, un piloto de parapente falleció tras caer en la laguna de Yahuarcocha, en la ciudad de Ibarra, provincia de Imbabura, ubicada en el norte de Ecuador.

El apacible escenario, con una mañana soleada y cielo despejado, se alteró tras la fatal caída de un deportista extremo que volaba con su equipo sobre la localidad.



Según un agente de Policía, la víctima fue identificada como Stuart Somerville, un ciudadano escocés, quien un día antes habría llegado a la capital imbabureña procedente de Colombia. No habría sido la primera vez que el extranjero, de 48 años, visitaba el complejo lacustre, escenario de parapentismo.



Jorge Duque, parapentista ecuatoriano, comentó que Somerville era un experimentado piloto de la modalidad Cross. El 27 de diciembre último habría volado en Yahuarcocha.



Ayer en la mañana, junto a 10 deportistas más, habrían subido hasta las lomas de Aloburo Alto, situada a 500 metros de altura. Todos habrían saltado con sus velas. Al parecer todo iba bien. Sin embargo, Stuart comenzó a realizar una pirueta denominada barrana. Daba vueltas y vueltas en espiral. Pero, de un momento a otro, aparentemente, perdió el control y cayó en el agua.



Inmediatamente fue sacado de la laguna y se le intentó reanimar mediante primeros auxilios pero no fue posible.



Sus compañeros de aventura no se explican por qué no activó el paracaídas de emergencia, tomando en cuenta que tenía tiempo para hacerlo.



La Fiscalía y Policía llegaron al sitio para realizar el levantamiento del cadáver. Se informó que el percance sería informado a la embajada de su país.