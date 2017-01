Pierina Correa: ‘Puedo demostrar que no tengo tres millones de dólares’

La hermana del Presidente de la República, Pierina Correa, niega que se haya beneficiado con un supuesto pago de USD 3 millones. Un cable de la diplomacia brasileña dice que un representante suyo habría pedido esa suma para contratos de remediación ambiental dentro del denominado caso Chevron.

¿Usted pidió USD 3 millones por comisiones?



En las redes pusieron a circular un título que decía ‘Surge el primer nombre: Pierina Correa, vinculado a las coimas de Odebrecht’. La denuncia de ese caso es de finales del año pasado. El cable fue emitido en el 2009 y Odebrecht no aparece y hace referencia a Chevron.



¿Es decir que se usó un cable viejo en su contra?



Hay la mala intención de manipular información vinculándome con Odebrecht. Así la gente esté leyendo Chevron en el cable va a leer Odebrecht por ese titular. Habrá muchísima gente que dé por sentado de que efectivamente recibí coimas. Yo no coimo a nadie, yo vivo de mi trabajo. Quienes me conocen les pueden informar que sigo viviendo igual que siempre, mis hijos visten de la misma manera.



Pero en el cable se menciona a Carlos García como representante suyo y de Alianza Pais.

A este señor García no tengo el disgusto de conocer. Nunca me he reunido con él, no lo conozco y eso fue lo que en ese momento, en el año 2009 indique: que no tenía absolutamente nada que ver ni con petróleos, ni con Chevron, ni con remediación ambiental.



Pero el caso existió.



En el 2011 este señor fue sentenciado a cinco años de prisión por estafa, parece ser que ya era un poco su modus operandi, pero es un caso ya cerrado y judicializado.



¿Entonces quién o quiénes cree usted están detrás de esa difusión?



No lo sé. Se escudan en la clandestinidad, en la falta de identidad, en el anonimato.



¿Por qué no denunció?



Cuando digo algo públicamente lo hago con pruebas. Y si no tengo pruebas me lo tengo que callar así me muera de coraje. Entonces, si yo supiera tendría derecho a la defensa. Pero en este caso a quién le pido réplica, a quién demando por daños y perjuicios. La otra es que puedo demostrar que no tengo tres millones de dólares.



¿Pero fue vinculada?



Hay otros casos en los que han tratado de vincularme. Me han dicho la reina de los genéricos, también que soy copropietaria de un ingenio azucarero de los Isaías. ¿Qué tengo yo que ver con un ingenio azucarero? Mis actividades son muy claras.



¿Tuvo una participación directa o indirecta en negociaciones de contratos petroleros?

No tengo que ver en eso, no es mi ámbito de acción, no soy funcionaria del Gobierno, no he estado en ninguna comisión negociadora, no tengo nada que ver. Ni en petróleo, ni en genéricos.



¿Cómo asume estas denuncias en su contra?



Pónganse en los zapatos de la persona atacada. ¿Cómo creen que se sienten mis hijos? Yo he trabajado desde los 12 años, mis padres me enseñaron a trabajar, y ahora lastimosamente ¿cuál es mi pecado? ¿ser la hermana del Presidente?



Hermana del Primer Mandatario.



Esta es una campaña electoral. Yo ya no estoy en política desde el 2013; renuncié a Alianza País, no milito, no soy candidata. Entonces ¿cuál es la razón para atacarme y vincularme? Soy la hermana. Son tan cobardes que se amparan en el anonimato para agredirme.



¿Se ataca a AP?

Lastimosamente es la única explicación. A lo mejor si mi apellido no fuera Correa tal vez otro sería el cantar.