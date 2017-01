Pichincha anuncia que suspenderá el funcionamiento del segundo peaje en la vía Alóag hasta concretar acuerdos

En una asamblea de las fuerzas vivas de la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, en el occidente del Ecuador, las autoridades de las prefecturas de Santo Domingo y Pichincha expusieron sus puntos de vista con respecto al funcionamiento de dos peajes en la vía Alóag- Santo Domingo.

En el acto, realizado este jueves 19 de enero del 2016, en la Cámara de Comercio, la prefecta subrogante de Pichincha, Marcela Costales, anunció que el peaje que construye en su provincia, en el kilómetro 56, en la localidad de Tandapi, no funcionará hasta llegar a un acuerdo con todos los sectores de la transportación, con el Ministerio de Transportes y Obras Públicas (MTOP) y con la Prefectura Tsáchila.



Esa entidad empezó la obra en el 2016 y en un principio preveía ponerlo a funcionar este año con cinco puntos de recaudación. Este se sumará al que existe en la localidad de Santa Rosa, en la parroquia Alóag que actualmente cobra una tarifa duplicada.



“El segundo peaje de Pichincha quedará detenido hasta que no lleguemos a los acuerdos debidos y a una solución concreta que favorezca a las partes. Si dejamos de cobrar el peaje la vía quedará abandonada”. Costales anticipó que el diálogo ya se ha mantenido con las autoridades del MTOP, la Federación Nacional de Transporte Público de Pasajeros y la Federación Nacional de Transporte Pesado.



Con ellos se acordó adoptar una resolución para no perjudicar a esos sectores ni a los ciudadanos. También recalcó que existe una deuda producto de un fideicomiso que se creó para administrar la carretera de 100 kilómetros y esos montos hay que conseguirlos con el cobro en los peajes.

Las autoridades de las prefecturas de Pichincha y Santo Domingo de los Tsáchilas asistieron a un encuentro con las fuerzas vivas de la provincia Tsáchila. Foto: EL COMERCIO

Este fideicomiso lo conforman las prefecturas de las dos provincias, un ente administrador y la compañía Hidalgo&Hidalgo que tiene a su cargo la concesión de la ruta desde el 2002.



En ese marco, la Prefectura de Pichincha dio cifras sobre los recursos que se han manejado desde el funcionamiento del cobro del peaje en esta arteria, que une la Costa con la Sierra.



Por ejemplo, del 2002 al 2016 la empresa fiduciaria que asegura el fideicomiso recibió un pago de USD 21 millones; en cambio, en ese mismo período la compañía Hidalgo& hidalgo, concesionaria de la carretera, obtuvo USD 121 805 988,21.



La Prefectura de Pichincha recibió USD 10,4 millones y a su par de Santo Domingo de los Tsáchilas le entregaron USD 500 000, que corresponden a enero del 2015 a enero del 2016. En ese año, recién, la administración pasó a formar parte del fideicomiso.



El prefecto de Santo Domingo, Geovanny Benítez, también intervino en la cita. Aseguró que el peaje que levanta su provincia en el kilómetro 12 debe concretarse y se mantendrá. “Es la única forma que tenemos para poder ampliar a cuatro carriles el tramo la Unión del Toachi- Santo Domingo”, a cargo de ese gobierno local. Luego de escuchar las explicaciones, los dirigentes de la Cámara de Transporte Provincial de Santo Domingo señalaron que las dos prefecturas están abiertas al diálogo.



“En realidad lo que buscamos es que se cobre USD 1 en el peaje de la Alóag (no los USD 2 actuales) y el mismo valor en la estación que funcionará en Tandapi. Esa es nuestra posición y así la mantendremos”, dijo el dirigente de ese gremio, Mauricio Benavides. También anunciaron que la marcha convocada para el 26 de enero del 2017, en Santo Domingo, sigue en pie.