Pichincha pide una semana para resolver el cobro del peaje en la vía Alóag - Santo Domingo

La próxima semana se tiene previsto que se desarrollen dos debates para reformar la ordenanza, que regula la recaudación de peajes en la vía Alóag - Santo Domingo.

Así lo anunció el prefecto de Pichincha, Gustavo Baroja. Se tiene previsto que el lunes 8 de mayo de 2017 se reúna el pleno del gobierno provincial para cambiar la norma. Actualmente, la Prefectura cobra una tarifa doble; es decir, dos dólares por cada eje de los vehículos.



El Prefecto dijo que se hacen los trámites en el menor tiempo posible para reducir a la mitad el cobro en la estación de Alóag, en el km 8.



Abel Gómez, presidente de Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Público de Pasajeros del Ecuador, señaló que el gremio ya no confía en los ofrecimientos de las prefecturas de Santo Domingo y Pichincha, las cuales administran la vía. “Nos mantenemos en la medida de resistencia y analizamos las acciones que tomaremos”.



Agregó que las reuniones entre las federaciones sigue.

El transporte de carga pesada y de pasajeros debate dos propuestas. La una es la suspensión del servicio en el país y la otra, entregar un pedido al Ministerio de Transporte y obras Públicas para que se gestione una normativa que regule la concesión y administración de vías.



Fernando Ortiz, presidente de la Unión Provincial de Transportistas de Carga Pesada, afirmó que esa ley les garantizará estabilidad. “Si se siguen entregando vías a las prefecturas se aumentarán los peajes y eso acabará con nuestro trabajo”.



Gómez señaló que hasta que las federaciones no tomen una decisión definitiva no habrá protestas en la vía.