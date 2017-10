Odebrecht tiene menos de 10 días para remediar las fallas del Poliducto Pascuales Cuenca

La constructora Odebrecht tiene menos de 10 días de plazo para solventar los problemas identificadas en el Poliducto Pascuales Cuenca, que permite transportar derivados de petróleo hacía el austro ecuatoriano.

Esto periodo de 10 días empezó a correr, tras la decisión de la empresa Petroecuador de terminar de manera unilateral el contrato del Poliducto Pascuales Cuenca con Odebrecht, el 11 de octubre del 2017.



Marcelo Proaño, gerente de Transporte de Petroecuador, informó que una vez se cumpla este plazo, Petroecuador podrá iniciar el proceso para ejecutar una garantía de alrededor de USD 60 millones.



Petroecuador empleará estos recursos para reparar las fallas identificadas en el poliducto. Entre estas se encuentran problemas constructivos, deterioro prematuro de la planta y equipos, infraestructura que no opera a la capacidad de diseño.



“Tenemos bombas que no están operando, válvulas que no están en el sitio, una fibra óptica que está rota. Estamos reparando esta fibra para habilitar las comunicaciones”, precisó Proaño.



Por su parte, Byron Ojeda, gerente general de Petroecuador, precisó este 13 de octubre que aparte de ejecutar la garantía, la empresa estatal se reserva el derecho a iniciar otro tipo de acciones.



Además, el titular de Petroecuador aseguró que la situación en la que se encuentra el Poliducto Pascuales Cuenca no ha afectado al abastecimiento de derivados de petróleo, en el sur del país.

Actualmente, la empresa Odebrecht es parte de un proceso legal. La entidad es investigada por ser parte de una supuesta red de sobornos en la que también estaríann involucradas altas autoridades del Estado, como el vicepresidente Jorge Glas.