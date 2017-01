Petroecuador: el Fiscal fue sancionado

La resolución tomó por sorpresa al fiscal Jacinto Tibanlombo y a su equipo. El investigador llegó ayer, 13 de enero del 2017, a las 09:40 a la Unidad Penal de Quito con cajas llenas de documentos del caso Petroecuador, pero no tuvo tiempo para presentar su tesis.

Antes de iniciar la audiencia, a eso de las 10:00, la jueza Karen Matamoros leyó el oficio que recibió de su secretaria. El documento estaba firmado por Gustavo Jalkh, titular del Consejo de la Judicatura (CJ).



“Solo me referiré al último punto, donde se resuelve lo siguiente: suspender por 90 días al funcionario Jacinto Tibanlombo por actuaciones irregulares”, comentó Matamoros.



El fiscal solo la escuchó; luego se levantó y confirmó que también recibió la resolución minutos antes de que se iniciara la audiencia.



En esa diligencia él debía presentar los resultados de su investigación y pedir a la jueza que se llame o no a juicio a los 18 procesados por el escándalo de corrupción en Petroecuador. En ese grupo están Álex Bravo, Carlos Pareja Yanuzzelli y los empresarios Jaime, Juan y Javier Baquerizo.



En la Unidad Penal ni los abogados de los sospechosos ni Tibanlombo sabían los motivos de la resolución del CJ. Lo único que se conocía en ese momento era que el investigador no iba a acusar a siete de los 18 procesados por cohecho.



Al funcionario se le consultó si la sanción estaría relacionada con esta decisión, pero lo descartó. “No, para nada”, dijo.



Si embargo, a las 10:40, la Judicatura, a través de un comunicado, confirmó que la medida se tomó por el caso Petroecuador. En el boletín, el CJ aseguró que el fiscal “pretendía dejar fuera a siete implicados, presuntamente sin la debida argumentación jurídica ni la motivación que exigen la Constitución y las normas”.

El jueves, Tibanlombo envió 23 hojas en donde anunciaba a la jueza Matamoros su dictamen, según lo establece el Código Integral Penal (art. 600).



Ese mismo día, la Judicatura ya decidió sancionar a Tibanlombo. Esa resolución fue suscrita por Jalkh a las 10:01, de acuerdo con datos que aparecen en la Función Judicial.



¿Cómo se enteró el CJ de la decisión del Fiscal? El organismo aclaró a este Diario que “el dictamen, al ser presentado en el expediente, ya se convierte en público y lo conoció”.



Sin embargo, estos hechos llamaron la atención de la defensa de los procesados. Jorge Acosta, abogado de Jaime y Juan Baquerizo, aseguró que “fue increíble lo que ocurrió”.



“Ayer (jueves), el fiscal presentó su dictamen. Se han enterado de que es abstentivo para siete personas, cuyos nombres no conocemos, y esta mañana (viernes) le suspenden y la jueza ordena que se le devuelva el dictamen al Fiscal. Así, sin más, sin motivar su decisión. Esto es sospechoso, es extraño”, cuestionó Acosta.



Una postura similar tuvo Diego Velásquez, quien asesora a Bravo, exgerente de Petroecuador. “No entendemos lo que ha ocurrido”, comentó.



Y aclaró que, según el Código Penal, cuando hay un dictamen abstentivo, el juez tiene la obligación de notificar a los abogados. “No aparece en ninguna parte del procedimiento que el juez pueda devolver el dictamen del fiscal. Eso no existe; se ha violado el proceso”.



Ayer, el presidente Rafael Correa también se pronunció por estos hechos en redes sociales. Escribió que “la participación de los familiares de los funcionarios involucrados fue esencial”, pues “en sus cuentas o por intermedio de ellos, se hacían los depósitos del dinero de corrupción”.



Y luego preguntó: “¿Cómo es posible que el fiscal se abstenga de acusarlos? No busco interferir en la justicia, pero sí elevar mi protesta. ¿Cómo desterramos la corrupción así?”.



En diciembre pasado sucedió algo similar con otro fiscal. La Judicatura suspendió tres meses a Walther Jaramillo. El investigador no acusó a Fernando A., cuñado de Pareja Yannuzzelli, en la investigación por lavado de activos que impulsa la Fiscalía, también por el caso Petroecuador. Según el funcionario, no había pruebas suficientes contra él.



En contexto



La Fiscalía debe designar a otro investigador para que asista a la audiencia preparatoria de juicio y formulación de dictamen. Esa diligencia se difirió para el martes 17 a las 09:30. Ayer, la Interpol capturó a Sonia Calero, otra empresaria indagada en este caso.



Los hechos relacionados con este caso



16/05/2016



Agentes de la Policía y de la Fiscalía capturaron a Álex Bravo, exgerente de Petroecuador, en su residencia, ubicada en Tumbaco, en Quito. Se lo indaga por favorecer con contratos a empresarios, a cambio de sobornos.



17/08/2016



Las autoridades arrestaron a Javier Baquerizo, contratista de Petroecuador, cuando intentaba salir del país. El sospechoso llevaba USD 33 000 sin declarar. Según Fiscalía, él habría pagado comisiones por contratos.



13/01/2017



La Unidad Penal de Quito tenía previsto tramitar la audiencia preparatoria de juicio y formulación de dictamen contra Bravo, Carlos Pareja Yannuzzelli, Javier Baquerizo y otros 15 sospechosos. La diligencia se suspendió.