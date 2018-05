20 pescadores detenidos en EE.UU. por narcotráfico llegaron al Aeropuerto de Latacunga

LEA TAMBIÉN

Con abrazos, besos y sonrisas de felicidad recibieron los familiares a los 20 pescadores que cumplían una condena por el tráfico de drogas en Estados Unidos. Ellos llegaron hoy, jueves 3 de mayo del 2018, al Aeropuerto Internacional Cotopaxi a borde de un avión Boeing 737 de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE).

Las seguridades en la Terminal Aérea de Latacunga fueron reforzadas. El personal de la Policía Nacional, Interpol, Grupo de Operaciones Especiales (GOE) y los agentes penitenciarios se repartieron en el interior y los alrededores del lugar, localizado al norte de la capital del Cotopaxi.



Era la segunda repatriación de ecuatorianos Privados de la Libertad (PPL) en Estados Unidos, ya que en noviembre del 2017 otros 33 compatriotas llegaron al país en las mismas condiciones.



La ministra de Justicia Derechos Humanos y Cultos, Rosana Alvarado; el viceministro de Defensa, Felipe Vega de la Cuadra; el ministro de Relaciones Exteriores subrogante, José Luis Jácome y otras autoridades los recibieron en la pista del aeropuerto latacungueño.



La aeronave procedente de Estados Unidos aterrizó a las 16:50. Sin embargo, cumpliendo algunos protocolos como el mudarse de ropa a color naranja hizo que se tardaran en bajar del avión. A las 17:30 ingresaron en fila hasta la sala de abordaje donde sus familiares los aguardaban.

Familiares llegaron al aeropuerto de Latacunga, para recibir a los pescadores repatriados. Foto: EL COMERCIO



Desde los grandes ventanales Solanda B., de 60 años, vio a su hijo de 34 años descender del avión. Eso le llenó de emoción y lloró. “Llegó mi hijo, gracias a Dios. Le vuelvo a ver a los 4 años en que fue detenido en alta mar. Nuestros pescadores no son traficantes de droga, lamentablemente cayeron en la tentación por algo que no vale la pena. Muchos perdieron a sus madres que no les volvieron a mirar”.



Cuando apareció por la puerta lo abrazó. Ella recordó que recibió una llamada telefónica en la que le dijeron que estaba detenido en los Estados Unidos. “Fue un golpe duro, pero ahora estoy cerca”. Su tío aún permanece detenido en el país del norte y se espera que llegue en una tercera repatriación.



Según Rosana Alvarado, ministra de Justicia, la tercera repatriación puede sobrepasar los seis meses, incluso años. “Ellos se acogerán a las leyes del Ecuador desde ahora”.



Felipe Vega de la Cuadra, viceministro de Defensa, dijo que "un Gobierno que no se ocupa de las personas no merece la pena. Sin embargo, nos estamos preocupando al sumarnos al plan de repatriación de ecuatorianos privados de la libertad en otros países. Es el segundo viaje que sumamos 53".



Para el funcionario, es un número pequeño frente a la cantidad de compatriotas que están en el mundo, pues se registran más de 1 600. Alrededor de 800 en Estados Unidos, 250 en Centro América y el resto a lo largo del mundo. "Pero es un número significativo para sus familias que 20 retornen a cumplir su condena en su tierra", mencionó.



La directora del Consejo de la Judicatura de Cotopaxi, Lucía Bolaños, aseguró que se encuentra toda la Unidad Penal de Latacunga con 12 jueces y todo el equipo de trabajo listos para realizar las audiencias de cada una de las personas repatriadas.



Ellos contarán con un defensor público y se les asignó una sala de audiencias y se hizo el sorteo respectivo. Esos procesos no demorarán más de 12 minutos aproximadamente.