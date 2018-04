Cinco pescadores desaparecidos en Santa Elena y Galápagos

LEA TAMBIÉN

Kenya, Paola y Lina sostuvieron en sus manos las fotos de sus esposos. Los pescadores de la parroquia Santa Rosa, en la provincia de Santa Elena, están desaparecidos desde el pasado 17 de abril. Este jueves 26 de abril de 2018 viajaron a Guayaquil para pedir que las tareas de búsqueda se mantengan.

“Mi hija de 5 años me pregunta cuándo viene su papá. Ya no sé qué decirle; no sabemos nada de ellos”, dijo entre lágrimas Kenya Mantuano.



William Rodríguez, Alejandro Bobor y Douglas Mero zarparon desde Santa Rosa hace diez días. Sus familiares presumen que fueron asaltados por piratas cerca de Puerto Bolívar, en la provincia de El Oro.



La Capitanía del Puerto de Salinas realiza los operativos de rastreo por mar y aire. Con la ayuda de aviones equipados con radares sobrevuelan el perfil costero, la isla Puná y otras áreas cercanas.



Jorge Durán, director de operaciones marítimas de la Dirección Nacional de Espacios Acuáticos (Dirnea), explicó que el último contacto de la embarcación fue 52 millas náuticas al suroeste de la puntilla de Santa Elena.



Además reiteró que han utilizado aviones de exploración aeromarítima que les han permitido abarcar 60 000 millas náuticas. Y con las embarcaciones ya cuentan 64 horas de búsqueda.



“Mientras haya una esperanza de vida no vamos a suspender la búsqueda”, recalcó el contralmirante Jorge Cabrera, director de la Dirnea.



Ese es el pedido de las familias. “Mi corazón me dice que mi marido está vivo. Les pedimos a las autoridades que no paren la búsqueda”, suplicó Paola Catuto, esposa de otro de los pescadores.



Ellas acudieron a las instalaciones de la Federación Nacional de Cooperativas Pesqueras del Ecuador (Fenacopec). Gabriela Cruz, presidenta de este gremio, pide mayor protección en los espacios donde los pescadores artesanales realizan sus faenas.



Desde mayo de 2017 la federación ha reportado el robo de 476 motores y 35 embarcaciones. Además registran 16 pescadores asaltados en altamar, cinco desaparecidos y un fallecido en altamar. Por ello anunciaron una movilización en Guayaquil el próximo 10 de mayo.



Según datos de la Dirnea, solo en Salinas desde el 2012 se ha reportado el robo de 1 078 motores, 93 embarcaciones, la desaparición de 11 personas y el fallecimiento de 19 en altamar.



“Hoy fuimos nosotras, mañana pueden ser otras familias. No queremos que haya niños huérfanos, no queremos que haya esposas que se quedan solas, sin un pan”, dijo Lina Hernández, esposa de otro desaparecido.



En Galápagos se reportó otra alerta. Hace ocho días no hay pistas de dos pescadores artesanales que salieron en una panga desde la Isla Española. Sus familiares y amigos han emprendido la búsqueda. La Armada también activó un operativo con helicópteros y lanchas guardacostas entre San Cristóbal y Española.