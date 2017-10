Cabecilla de Sendero Luminoso sale de la cárcel tras 25 años de prisión

La abogada Martha Huatay, considerada por las autoridades peruanas como una de las cabecillas del grupo terrorista Sendero Luminoso, salió en libertad este 16 de octubre de 2017, tras cumplir una sentencia a 25 años de cárcel.

Huatay, de 74 años, abandonó el penal de Ancón, en el norte de Lima, en un vehículo particular y cubriéndose el rostro con un periódico ante la presencia de decenas de periodistas.



Conocida como la 'camarada Rosa' o 'Mary', Huatay fue sindicada por la Justicia como la líder de la agrupación Socorro Popular, creada para conseguir fondos, dar apoyo logístico y atender a los heridos de Sendero, pero que luego pasó a ejecutar atentados terroristas, sabotajes y asesinatos selectivos.



Se le acusó, también, de reclutar niños y planificar atentados con coche bomba, como el que en 1992 dejó 20 muertos y más de 200 heridos en el distrito limeño de Miraflores.



Además, integró la agrupación autodenominada Abogados democráticos, que se encargó de la defensa legal de los detenidos y acusados de pertenecer a Sendero.



Su liberación se produjo a pesar de que el Procurador Antiterrorismo, Milko Ruiz, afirmó horas antes que la Fiscalía tiene los "elementos suficientes" para denunciar y solicitar su detención por el atentado en Miraflores, que actualmente están en pleno juicio oral.



Ruiz señaló a la agencia oficial Andina que el también cabecilla senderista Óscar Ramírez Durand, 'Feliciano', ratificó ante el Ministerio Público que Huatay debió conocer sobre ese atentado, por su condición de responsable de Socorro Popular.



Agregó que en setiembre pasado, la Fiscalía abrió una investigación contra la abogada, que aún está en curso.



El procurador consideró "desafortunada" la excarcelación de Huatay, aunque remarcó que era lo que correspondía, al haber cumplido los plazos establecidos en su sentencia.



"A nadie le gusta que salga libre, ella fue condenada a 25 años de cárcel por el delito de terrorismo y no a cadena perpetua. En el megaproceso a la cúpula senderista no se probó que Huatay fuera miembro del Comité Central, pero sí responsable de Socorro Popular", refirió.



La abogada, que fue capturada el 17 de octubre de 1992 en el distrito limeño de Pueblo Libre, abandonó la prisión un mes después de que hiciera lo mismo la bailarina Maritza Garrido Lecca, quien también cumplió una condena a 25 años de cárcel por haber resguardado en una casa de Lima al fundador de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, quien cumple una condena a cadena perpetua.