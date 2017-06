Perú y Guinea Ecuatorial, elegidos para el Consejo de Seguridad de la ONU

Perú y Guinea Ecuatorial son los dos países hispanohablantes que fueron elegidos hoy, 2 de junio de 2017, como miembros no permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU para el periodo 2018-2019, junto a Polonia, Costa de Marfil, Kuwait y Países Bajos.

Los nuevos miembros del consejo deben sustituir a partir del próximo mes de enero a Uruguay, Egipto, Senegal, Ucrania, Japón e Italia en el máximo órgano de decisiones de Naciones Unidas.



Perú, con 186 votos a favor, regresa al Consejo en representación de Latinoamérica y el Caribe, tras haber sido miembro no permanente también en cuatro ocasiones anteriores, la última el bienio 2006-2007.



La elección de Perú se llevó a cabo en la Asamblea General de la ONU y de ella fue testigo el ministro de Relaciones Exteriores de ese país, Ricardo Luna, quien destacó el momento en el que accederá su país a ese órgano de decisiones de la ONU.



"Estamos en medio de una tormenta compleja, en la cual surgen en áreas anteriormente insospechables juegos geopolíticos y geoeconómicos, inquietudes, que son difíciles de prever", afirmó a Efe el canciller peruano.



En este sentido, explicó que, con su "vocación pacífica", la nación sudamericana ha venido defendiendo soluciones más ponderadas y de consenso, y espera "no defraudar" a la región sudamericana desde su puesto en este órgano, que compartirá el primer año con Bolivia.



Luna dijo también que desde el último año en el que Perú estuvo en el Consejo algunos de los problemas que había entonces se han agudizado, pero, por otra parte, la ONU ha reforzado su labor en temas como los objetivos del desarrollo o el cambio climático.



Por otra parte, Guinea Ecuatorial ingresa por primera vez en el Consejo de Seguridad con el respaldo de 185 Estados miembros, un puesto desde el que quiere negociar la reforma de este órgano para que la región africana esté mejor representada en la toma de decisiones, así como la solución pacífica de los conflictos armados.



A la votación celebrada en la Asamblea General acudieron el primer ministro de Guinea Ecuatorial, Solomon Nfa Ndong, y el ministro de Asuntos Exteriores, Agapito Mba Mokuy.



Además, Países Bajos tomó su turno como representante de Europa Occidental, en una votación extraordinaria en la que se ratificó un pacto adoptado el pasado año con Italia para repartirse en partes iguales los dos años de presencia en el Consejo.



El canciller holandés, Bert Koenders, aseguró que su país ha sido un "fuerte defensor" de las reformas promovidas por el secretario general, António Guterres, y llamó a la unidad para lograr "un sistema multilateral más efectivo".



"Estamos preocupados por la falta de consenso en el Consejo de Seguridad en grandes conflictos como el de Siria (...). Ahora más que nunca debe mostrar su relevancia en los conflictos internacionales y ser más activo en su prevención", afirmó Koenders ante los periodistas.



Por su parte, el grupo de Europa del Este estará representado por Polonia, que fue elegida con 190 votos en reemplazo de Ucrania.

"Esto es una prueba de que nuestra política exterior está dando sus frutos (...). Estamos empezando a actuar globalmente. Tenemos un instrumento muy potente y no pasaremos por alto los conflictos de nuestros vecinos, como el que hay entre Rusia y Ucrania", dijo el canciller polaco, Witold Waszczykowski.



También se sumaron al Consejo Costa de Marfil (en representación de África), que obtuvo 189 apoyos, y Kuwait, con 188, representando al grupo Asia-Pacífico.



Los nuevos miembros ocuparán sus respectivos asientos en 2018 junto con Bolivia, Etiopía, Kazajistán y Suecia, actuales miembros no permanentes que fueron elegidos el año pasado, además de las cinco potencias mundiales (Estados Unidos, Rusia, China, el Reino Unido y Francia), miembros permanentes del consejo.