Lima decide estadía migratoria de una persona investigada en caso Petroecuador y que tiene orden de captura en Quito

La mañana de este 26 de diciembre del 2016, Jorge Zavala Egas, abogado de Carlos Pareja Cordero, explicó la situación de su cliente en el Perú. Pareja Cordero es uno de los investigados en el caso Petroecuador y sobre él pesa una orden de detención emitida por la justicia ecuatoriana. Zavala habló del caso y respondió estas preguntas.

¿Cuál es la situación de defendido?



Él viajó a Lima el 24 de diciembre. Estando en Lima fue invitado a las 10:00 del 25 de diciembre a la oficina de Migración. Entonces fue con sus abogados a ver qué sucedía.



¿Y qué le dijeron?



Qué tenía una denuncia puesta por el Ministerio del Interior de Ecuador por haber salido del Ecuador de forma irregular. Entonces en las explicaciones que se dieron se determinó que efectivamente él había salido antes de que se conozca que había un auto de investigación y orden de detención para fines investigativos que recién se dictó el 24 de diciembre a las 22:00.



¿Qué ocurrió después de conocer estos detalles?



Entonces lo dejaron en libertad tranquilo.



¿Pero que le dijeron en las oficinas de Migración?



Váyase a Ecuador que mañana le notificamos su estatus migratorio en el Ecuador. Entonces el día de hoy tiene que recibir la decisión del Departamento de Migración sobre su estadía en el Perú. Pero también estamos peticionando el Hábeas Corpus. Este recurso no es como se entiende en Ecuador para liberar a una persona.



¿Entonces para qué es?



Es para impedir que se lo detenga en vista de la denuncia del Ministerio del Interior. Entonces se puso el Hábeas Corpus para que el juez decida y proteja la libertad de Carlos Pareja Cordero en el Perú. Esto fue presentado ante un juez de Lima a las 08:00 de hoy (26 de diciembre del 2016) y lo entregó nuestro abogado allá, Gerardo Castro Rojas.



¿Entonces Carlos Pareja Cordero está libre?



Está en total libertad.



¿Y qué pasará si no es aceptado el Hábeas Corpus?



Perú no puede hacer otra cosa que ordenar su expulsión. Nada más, no puede hacer otra cosa.



¿Por qué su cliente viajó a Perú?



Eso sería bueno averiguar con él cuando regrese.



¿Cuándo está previsto que regrese?



Apenas pueda regresar, porque si tiene orden de detención en Ecuador para fines de investigación por supuesto que no va a venir hasta que se aclare esta situación.



¿Cómo llega su cliente a involucrarse en el caso Petroecuador?



De acuerdo con el auto de la Fiscalía, ha recibido un informe de operaciones financieras inusuales o injustificadas de parte de la Unidad de Análisis Económico y Financiero. Uno: eso le hace crear un indicio de lavado de activos. Dos: que están relacionados con el caso Petroecuador. Tres: la salida irregular de Ecuador.



Esas son las tres cosas que la Fiscal alega para la detención. Por lo tanto, lo más importante es saber cuáles son las operaciones que la Fiscalía dice que son inusuales e injustificadas y vinculadas con el caso Petroecuador. Lo único que hemos podido determinar es una operación que se hizo con unos parientes del señor Carlos Pareja Yannuzzeli (exgerente de Petroecuador) de hace muchos años y que está plenamente justificado. Pero como eso aún es reservado tendremos que esperar para justificar.



¿Carlos Pareja Cordero está con su familia en Perú?



Entiendo que está con su hijo.