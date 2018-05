Perú, a un paso de adoptar la castración química para violadores

LEA TAMBIÉN

El Congreso del Perú aprobó hoy, jueves 17 de mayo del 2018, en primera votación la cadena perpetua y la posible castración química para violadores de menores de 14 años, con lo que el castigo hará parte de la legislación si pasa una segunda votación la próxima semana.

La propuesta multipartidista que plantea la cadena perpetua en esos casos fue aprobada por unanimidad, mientras que la castración química, que se deja a criterio de juez, recibió 67 votos a favor, siete en contra y 28 abstenciones.



El Congreso abordó el tema ante la ola de violencia sexual contra niños y mujeres que vive el Perú. Hasta ahora la cadena perpetua se aplica a violadores de menores de 10 años y de ahí en adelante la máxima sanción es 35 años de cárcel. La castración química es un proceso en el que, mediante inyecciones periódicas, se frena la producción de testosterona y se reducen por tanto los deseos sexuales de quienes las reciben.



"El que tiene acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o realiza cualquier otro acto análogo con la introducción de un objeto o parte del cuerpo por alguna de las dos primeras vías, con un menor de 14 años, será reprimido con pena de cadena perpetua", señala la primera parte del proyecto.



"Se impondrá como medida complementaria la castración química cuando el juez lo estime pertinente", añade el proyecto en la parte que se votará por separado. En una primera reacción, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Duberlí Rodríguez, expresó dudas sobre la efectividad de la medida y pidió que haya un enfoque en la prevención.



"No puedo rechazar una decisión legítima del Legislativo, pero estamos yendo por el lado del castigo. No digo que no sea necesario, pero lo que hay que hacer es prevenir. (La castración) no puede ser la principal medida porque ya estamos yendo a la fase final, cuando ya se produjo el hecho", afirmó Rodríguez.



Por su parte, la dirigente feminista Angélica Musayón calificó a la medida de cadena perpetua como "gran avance", pues, argumentó, los estudios "indican que una persona que viola a un niño o niña difícilmente se recupera y es probable que cuando cumpla su pena vuelva a cometer el mismo delito".



No obstante, respecto a la castración química, la izquierdista Musayón, del colectivo Empodérate Mujer, estimó que se debe estudiar más a fondo su eficacia.