Cientos de personas forman 'muro humano' en frontera México - EE.UU.

Cientos de mexicanos, sobre todo menores de edad, formaron hoy un "muro humano" en las ciudades fronterizas de Ciudad Juárez y Tijuana,para manifestar su rechazo a las políticas migratorias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Mientras que en Ciudad Juárez, fronteriza con la estadounidense El Paso, en Texas, se reunieron unas 1.500 personas, en Tijuana, vecina de San Diego, en California, el grupo fue de unos 50 participantes, entre activistas, migrantes deportados de varias nacionalidades y funcionarios públicos.



"No más muros, no más deportaciones", coreaban los manifestantes de Tijuana, en el estado de Baja California (noroeste), tomados de las manos a lo largo de la valla fronteriza que divide a México de Estados Unidos.



Trump, que asumió la presidencia el 20 de enero, firmó una orden ejecutiva para iniciar la construcción de un muro en la frontera entre Estados Unidos y México para evitar el paso de migrantes ilegales.



Además, asegura que hará que el Gobierno mexicano pague la polémica muralla. "Gracias, Trump, por unir a América Latina", exclamó la senadora Rosa María Beristain, quesostuvo que la relación con Estados Unidos atraviesa un momento "crítico", por lo que México debe comenzar a fortalecer sus relaciones con otros países y dejar de depender económicamente del vecino país del norte.



Más temprano, en Ciudad Juárez,niños y adolescentes, así como autoridades locales y senadores, formaron una cadenade unos 1.000 metros de longitud en el borde del Río Bravo, a sólo 20 metros del límite con El Paso,para expresar su rechazo al muro fronterizo que Trump pretende construir.



Los niños que formaron parte del "muro humano" portaban flores de colores y listones blancos, mientras que los organizadores llevaban arreglos con rosas blancas en señal de paz.



"Tomados de la mano vamos a demostrar la unidad nacional que no distingue entre personas", dijo en un discurso el senador Armando Ríos Piter, uno de los organizadores de la manifestación. "Queremos decir a los cuatro vientos que México es más que un muro".



El alcalde de El Paso, Oscar Leeser,dijo que ambas ciudades "son una sola" y no tienen diferencias. "Somos lo mismo y somos uno", señaló, mientras que el alcalde de Ciudad Juárez,Armando Cabada, apuntó que la cadena humana "manda un mensaje claro de que la región fronteriza está más unida que nunca".



EnTijuana, además, los migrantes centroamericanos que asistieron al evento pidieron a las autoridades mexicanas dar un trato digno a los extranjeros que cruzan el territorio.



"Aquí comienza una frontera que ha provocado la muerte de miles de migrantes", dijo Hugo Castro, de la organización Ángeles de la Frontera, que pidió derribar el muro que Trump quiere construir.