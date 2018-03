Cambios en la vida de personas con discapacidad comienzan con inclusión

La inclusión es el primer paso para lograr cambios en la sociedad, el entendimiento, la tolerancia y el respeto a la diversidad de las personas en condición de discapacidad, aseguró a el abogado colombiano Juan Carlos Andrade, experto en derecho laboral y seguridad social.

"El primer paso es poner la inclusión y la discapacidad en la agenda pública, poner este tema importante como un tema transversal (...), entonces hay que entender que la inclusión es un camino para lograr cambios en la sociedad, para lograr el entendimiento, la tolerancia y el respeto a la diversidad", afirmó el jurista.



Andrade, que sufre de parálisis cerebral, manifestó que hay un problema por la "incomprensión sobre la discapacidad y la inclusión" en muchos sectores de la sociedad, pues dijo que se habla del tema porque "está de moda" pero no se materializa en acciones concretas.



"Lo que hay que lograr es que los ambientes, empresas y la sociedad entiendan que la inclusión no solamente tiene que ver con personas en condición de discapacidad ni con población de especial protección constitucional sino tiene que ver con toda la sociedad en su conjunto, porque todos hemos sido excluidos", apostilló.



En ese sentido explicó que todas las personas han sido etiquetadas y eso genera rechazos, como sucede con las personas que tienen alguna condición de discapacidad física o mental.



El abogado consideró que lo primero que se necesita para una mayor inclusión en el país es concientizar, luego cree que se debe buscar una convergencia entre el trabajo de los agentes públicos y privados para producir acciones que ayuden a erradicar los "prejuicios".



"La idea es mirar la inclusión, qué representa para la empresa privada, para lo público y cómo desde sus ámbitos, negocios y actividad pueden desarrollar y apropiar el concepto", señaló.



En esa dirección consideró que "lo importante aquí es aterrizar el concepto (...) y mirar programas a corto, mediano y largo plazo para poner la inclusión en el lugar en el que debe estar".



No obstante, Andrade, que dicta conferencias sobre inclusión y discapacidad basadas en su experiencia de vida, señaló que hay organizaciones que trabajan "en pro de la inclusión" como la Fundación Saldarriaga Concha, que "siempre está en esos temas , investigando, mirando el tema de la educación inclusiva" o Uber, que recibe en la plataforma socios conductores en condición de discapacidad y les ofrece una opción digna de autoempleo.



Este último es el caso de María Teresa Manzano, una sordomuda que genera ingresos a través de la aplicación Uber desde 2015 y que valora que la compañía estadounidense en su aplicación avise a los usuarios que la conductora que los recogerá es discapacitada.



"La experiencia ha sido muy linda. Fue un poco difícil al principio por mi discapacidad auditiva pues al iniciar la aplicación no me había activado como persona sorda sino como oyente. Después de un año, en julio, ya hubo una nueva innovación de la aplicación que es la inclusión", contó.



Manifestó que la ayudó mucho en un principio el hecho de utilizar prótesis auditivas que le permiten "escuchar algo", leer los labios y que los usuarios le hablen despacio y vocalicen.



Recordó que antes de trabajar manejando con Uber estuvo 10 años en Pepsico, en donde fue auxiliar administrativa pero sufrió discriminación porque algunos de sus compañeros consideraban que no podía comunicarse.



"Recibí el apoyo de mi exjefe, que hizo las recomendaciones a los clientes y les dijo que yo puedo leer los labios y también les contaba de mi discapacidad auditiva. Fue un gran apoyo", aseveró.



No obstante, Manzano lamentó que en Colombia haya muy pocas oportunidades para conseguir trabajo para las personas que sufren de alguna discapacidad.



"Colombia no ha avanzado en el apoyo de la inclusión, apenas se están abriendo las puertas, pues es bien difícil (...). No veo que haya posibilidad el apoyo de la inclusión", concluyó.