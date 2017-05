31 personas podrían recibir amnistía, según Paola Pabón

31 personas podrían recibir amnistía, según la secretaria de Gestión de la Política, Paola Pabón. Lo dijo a partir de un listado que la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) elaboró como base de la campaña ‘Amnistía Primero’, que promueve desde el 2 de mayo pasado. Uno de los principales pedidos es que se dé amnistía a 114 personas que supuestamente han sido criminalizados por protestar.

Pabón señaló que el 22 de mayo, el expresidente Rafael Correa indultó a dos personas de la lista que ha planteado la Conaie, mediante decreto ejecutivo. Ellos son Augusto Morocho Palta, de Azuay, quien fue sentenciado a 10 meses de prisión, y Stalin Roberto Robles Jiménez, de Pastaza, quien se enfrentaba a seis meses de privación de la libertad. Ambas sentencias son por el delito de ataque y resistencia, tipificado en el artículo 283 del Código Integral Penal (COIP).



Pabón destacó que ninguna de las 114 personas de la lista está privada de la libertad. Del total, 56 personas no tienen causa pendiente con la justicia, otras 56 tienen algún proceso judicial en trámite y dos ya fueron indultadas.



De los 56 acusados que tienen un proceso judicial en trámite, 24 no podrían recibir amnistía. De esta cifra, Pabón detalló que seis están inculpados por ataque y resistencia, tres por secuestro, dos por receptación y 13 por asesinato, que serían las causas que por la Constitución no podrían ser resueltas bajo amnistía.



En cambio, de las 31 personas que podrían recibir amnistía, se desglosa que 29 han sido acusadas de paralización del servicio público y 2 por incitación a la discordia, que serían causas que sí pueden ser resueltas vía amnistía de acuerdo a la Constitución, según manifestó la Secretaria.



De las 56 personas que no tienen causas pendientes, a 31 nunca se les abrió una acción penal, hay un caso que ya está archivado, siete ya están con dictamen de abstención, siete con sobreseimiento definitivo y 10 personas ya tuvieron sentencia que ratificó su inocencia, explicó Pabón.



El órgano encargado de resolver los casos de amnistía es la Asamblea Nacional. Los procesos que están en este momento en Fiscalía los resolverían los ellos y la indagación previa debe establecer si amerita llamamiento a juicio o no.



Pabón señaló que ‘los otros casos que están en la administración de Justicia, el Presidente de la República, sin intromisión, pedirá que se aplique el principio de celeridad’. Reconoció la propuesta que se hizo desde la organización social y pidió que la información que emiten sea 'verificada y seria'.



La Conaie, mediante un boletín de presa, reconoció la actitud de Moreno abierta al consenso y al diálogo. Pero sus dirigentes consideran que no se puede hablar de diálogo nacional cuando decenas de luchadores sociales “han sido perseguidos y criminalizados”, por “defender derechos colectivos y precautelar” la conservación de la naturaleza, los territorios y el agua. Sostienen que es importante pasar del discurso al hecho y una forma sería parar la criminalización de la protesta en Ecuador.