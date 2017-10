Al menos 82 personas han salido de la Vicepresidencia de la República tras el Decreto de Austeridad

El ministro del Trabajo, Raúl Ledesma, hizo una aclaración: no se ha despedido a ninguna persona de la Vicepresidencia. Según el funcionario, la salida de 82 empleados se debe a un “proceso de reestructuración” en cumplimiento al Decreto de austeridad vigente. El Secretario de Estado asistió la mañana de este jueves 12 de octubre del 2017 a una reunión con el bloque de legisladores de Alianza País (AP) para explicar este punto.

“No ha habido de ninguna manera despidos. Lo único que se procedió fue verificar vacantes, contratos ocasionales que en atención a que no tenían funciones no debían ser renovados”, dijo Ledesma al terminar la sesión con cerca de 25 asambleístas oficialistas.



En la actualidad, están laborando en la Vicepresidencia 106 empleados que corresponden a los que tienen nombramientos y servidores de carrera.



Una de las legisladoras de AP que no quedó satisfecha tras la sesión fue Sofía Espín. “Hay algunas aclaraciones, sin embargo creemos que hubo procesos no adecuados”, manifestó. La asambleísta adelantó que en los próximos días “tomarán acciones”.



Ella rebatió al Ministro. “Todo el Departamento de Comunicación que sigue teniendo trabajo también fue removido. Entonces hay una petición que se revise el caso de los trabajadores de la Vicepresidencia”.



Hasta el momento, el Ministerio del Trabajo contabilizó el cierre de 13 450 vacantes en el sector público y en los próximos meses esperan que esta cifra aumente en 10 000 más.



Las vacantes son espacios no ocupados en las dependencias públicas. Ledesma hizo una aclaración ya que la medida no será tomada en los sectores de Salud y Educación.

La no contratación de nuevos empleados representa unos USD 200 millones de ahorro para el Estado hasta el momento. Con todas las medidas de austeridad fijadas en el actual Gobierno se prevé que el ahorro llegue a USD 800 millones al año.