Perros involucrados en ataque a adolescente se someterán a pruebas de comportamiento 

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

A los propietarios de los cuatro perros que atacaron a un adolescente de 13 años, en Llano Chico, les dieron un plazo de 72 horas, contados desde ayer (28 de mayo), para que les realicen las pruebas de comportamiento en las instalaciones del Centro Regional de Adiestramiento Canino de la Policía Nacional (CRAC).

Así lo confirmó el gerente de la Agencia Metropolitana de Control (AMC), José Luis Aguilar, en una entrevista con este Diario, realizada este martes, 29 de mayo del 2018. Además, la entidad levantó cuatro actas de infracción por cada animal, las cuales deben ser acatadas por los propietarios de forma obligatoria.



"Tienen 72 horas para hacer el examen y nosotros continuamos con el proceso sancionador", manifestó Aguilar.



"Si no cumplen con esa disposición, abrimos la etapa de prueba y nosotros como AMC dispondremos el día en el que se realice la prueba de comportamiento", añadió Aguilar. "Si es que los animales no superan esa prueba se procedería con el proceso eutanásico".



Si los dueños de los canes no cumplen con los exámenes y adicionalmente no cubren los gastos médicos generados para la recuperación del chico agredido pueden ser sancionados con una multa de 10 remuneraciones básicas unificadas que equivale a USD 3 860.



Esa sanción se ejecutaría luego de un proceso administrativo en el que cada una de las partes presente sus pruebas y descargos.



Tras el ataque al niño, la AMC dispuso una inspección de los sitios en donde se encontraban los perros. Además, se verifica que se cumpla la disposición de que estos no salgan de sus viviendas.



"He ordenado que personal de la AMC vaya a verificar esta situación. En el evento de verificarse que no haya cumplido con la resolución, inmediatamente esos animales serán puestos en custodia de Urbanimal", precisó Aguilar.