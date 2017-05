Perjuicios por USD 112,3 millones en Coca Codo

Por cada día que Sinohydro Corporation se demoró en cumplir con la operación inicial y la recepción provisional de la fase I del proyecto Coca Codo Sinclair debía pagar una indemnización de USD 425 000.

En el último examen especial que realizó la Contraloría al proceso de construcción de la hidroeléctrica cuantificó que la penalidad hasta el 15 de diciembre del 2015, fecha en la que se terminó la auditoría, alcanzó los USD 81,1 millones. Ayer, 18 de mayo de 2017, se consultó a la Celec si ya se hizo el cobro, pero la entidad aún no ha respondido.



El Gerente subrogante del Coca Codo Sinclair aceptó una solicitud de Sinohydro de postergar el cobro de los incumplimientos por la existencia de una controversia. Sin embargo, el órgano de control observó que esta postergación se contrapone con la cláusula vigesimosegunda del contrato, en la cual se señala que una disputa no tiene efecto suspensivo sobre el cobro de penalidades.



Además de la falta de cobro a la contratista, el Estado no pudo generar energía eléctrica con esta planta y por tanto tampoco generó ingresos desde el 28 de agosto del 2015, fecha prevista para la recepción provisional de la fase I.



Los auditores calcularon 115 días de incumplimiento hasta que terminó su labor de control. Pero, las cuatro primeras unidades de esta etapa (750 megavatios) fueron inauguradas por el vicepresidente de la República, Jorge Glas, el 13 de abril del 2016, es decir ocho meses después. Por esta causa hay que cuantificar el pago del lucro cesante debido a que no se generó la energía prevista.



La procuradora común de la fiscalizadora Asociación CFE-PYPSA_CVA-ICA, luego que la Contraloría presentara los resultados finales de la auditoría, entregó una copia de la decisión de la Junta Combinada de Disputas, en la cual se reconoció una prórroga de 187 días para el pago.



La recomendación de la Contraloría para el gerente de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) fue que imponga las sanciones económicas que corresponda pagar a la contratista por los retrasos. Y dispuso que el subgerente financiero y la fiscalizadora calculen el lucro cesante.



Hasta el 2015, la Contraloría cuantificó que se desembolsaron por la construcción y fiscalización USD 1 605,6 millones.

Pero los USD 81 millones en penalidades no son los únicos montos establecidos por Contraloría. El organismo de control señaló además que Coca Codo Sinclair E.P. incumplió la recomendación de un informe anterior del 2011, que dispuso corregir la fórmula de ajuste de precios: reducir el 100% del anticipo y no únicamente el 50%.



Ese problema, que se mantuvo durante todo el tiempo de ejecución del contrato de construcción, generó una diferencia de USD 7,5 millones por ajustes de precios del contrato, que perjudica al Estado.



Además, según Contraloría, no se observó la Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública en cuanto a gastos de los costos del personal extranjero ocasionando un perjuicio de USD 11,9 millones.



En total, como consecuencia del examen, la Contraloría determinó perjuicios económicos por USD 112,3 millones.

El Coca Codo es una de las centrales más grandes del país. Fue inaugurada el 2016.