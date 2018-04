63 periodistas, académicos, activistas y organizaciones pidieron la liberación de  tres colaboradores de EL COMERCIO

Periodistas, académicos, activistas y organizaciones enviaron una carta a los presidentes de Ecuador y Colombia, Lenín Moreno y Juan Manuel Santos. En el documento, que fue presentado con fecha 3 de abril del 2018, se pide a los dos Mandatarios la corresponsabilidad para la liberación del equipo periodístico de Diario EL COMERCIO que fue secuestrado en Mataje, Esmeraldas.

En el escrito se pide que Colombia se involucre en el problema, pues los “grupos irregulares que operan en la frontera compartida se originaron en Colombia”.



De allí que se suscribió el documento que se detalla a continuación.



"Señor

Lenín Moreno Garcés

Presidente de la República del Ecuador

Señor

Juan Manuel Santos

Presidente de la República de Colombia

Presentes.-



De nuestras consideraciones,

Reciban saludos cordiales de los periodistas, académicos, activistas y organizaciones que suscribimos esta comunicación. La tarde del 26 de marzo del 2018, hemos tenido que lamentar el secuestro de un equipo periodístico del diario ecuatoriano El Comercio, conformado por el periodista Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra. El hecho sucedió en Mataje, Esmeraldas, zona fronteriza entre Ecuador y Colombia, en donde se han producido recientes atentados atribuidos a grupos armados disidentes de las FARC que ya han cobrado la vida de tres soldados ecuatorianos.



Hacemos nuestros los planteamientos de 500 periodistas ecuatorianos y colombianos que han firmado una carta pidiendo la liberación de los colegas y quienes señalan que “exigimos corresponsabilidad en este problema, toda vez que estos grupos irregulares que operan en la frontera compartida se originaron en Colombia.”



Por eso los firmantes planteamos a los gobiernos de Colombia y Ecuador que coordinen las acciones necesarias para garantizar la liberación inmediata de los periodistas. La seguridad de la frontera colombo-ecuatoriana es responsabilidad de ambas naciones y los dos gobiernos deben velar por la seguridad de los secuestrados.



Insistimos en que los periodistas fueron a cumplir su deber de informar sobre hechos de alto interés público y los Estados tienen el alto deber de proteger su trabajo e integridad.



Nos permitimos recordar que las acciones de violencia contra periodistas y miembros de medios de comunicación constituyen una de las formas de censura más extrema. El Sistema Interamericano, en su documento de “Estándares interamericanos y prácticas nacionales sobre prevención, protección y procuración de la justicia respecto de violencia contra periodistas y comunicadores”, ha ratificado que es responsabilidad del Estado garantizar el libre ejercicio del periodismo.



La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha reconocido que forma parte del campo de actividades periodísticas cubiertas por el derecho a la libertad de expresión el visitar comunidades afectadas por situaciones de conflicto armado, documentar sus condiciones de vida, recoger testimonios y denuncias de violaciones de sus derechos humanos.



Con la divulgación del video como prueba de vida, hemos podido conocer que, contrario a lo planteado por las autoridades de Ecuador, las condiciones no son buenas o “estables” y atentan contra la dignidad humana.



Han pasado 9 días sin resultados de las negociaciones y el tiempo juega en contra de la salud de los periodistas. Se necesita más transparencia del Gobierno del Ecuador y mayor colaboración del Gobierno de Colombia.



Con estos antecedentes, los periodistas, activistas, académicos y organizaciones abajo firmantes exhortan a los Gobiernos de Ecuador y Colombia:



1. Reconocer que estamos a una grave violación de la libertad de prensa y que es obligación de los Estados proteger, promover y garantizar este derecho. Por lo cual se deben adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de quienes ejercen el periodismo en contextos complejos como los de la frontera colombo-ecuatoriana.



2. A salvaguardar la integridad del equipo periodístico de El Comercio quienes realizaban sus labores de cobertura en la zona de conflicto y evitar operativos que pongan en riesgo la integridad de los miembros del equipo periodístico. Se debe reconocer que no estamos ante un caso de delito común y que el secuestro de periodistas implica la aplicación de protocolos específicos.



3. Reconocer que hay una situación grave de seguridad en la frontera colombo ecuatoriana que involucra a los dos países y exige acciones de los dos Gobiernos. Se deben tomar las medidas para un control estatal efectivo sobre los territorios de frontera.



4. A transparentar la información sobre lo que sucede con el equipo periodístico y en general sobre la situación de seguridad en la zona de frontera.



5. Otorgar todas las garantías necesarias para que se pueda activar cuanto antes la presencia de organismos internacionales humanitarios, como la Cruz Roja Internacional en la zona de frontera para acelerar el proceso de liberación.



Con todo nuestro respeto y consideración,

Suscriben:



1. Asociación por los Derechos Civiles, ADC Argentina.

2. Instituto Prensa y Sociedad Perú, IPYS Perú.

3. Observatorio Latinoamericano para la Libertad de Expresión, OLA Perú.

4. Derechos Digitales, Chile.

5. Association of Caribbean Media Workers, ACM Trinidad y Tobago.

6. Centro Nacional de Comunicación Social AC, CENCOS México.

7. Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública, CAinfo Uruguay.

8. Asociación Nacional de la Prensa, ANP Bolivia.

9. Foro de Periodismo Argentino, FOPEA Argentina.

10. Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, ABRAJI, Brasil.

11. Sindicato de Periodistas del Paraguay, Paraguay.

12. Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC América Latina y El Caribe, AMARC ALC.

13. Instituto Prensa y Sociedad Venezuela, IPYS Venezuela.

14. Artículo 19 Brasil.

15. Fundación Karisma.

16. Fundamedios USA.

17. RCN NOTICIAS.

18. Canal Internacional NTN24.

19. Reporteros Sin Fronteras, RSF.

20. Comité para la Protección de los Periodistas, CPJ.

21. Freedom House.

22. Fundación Panamericana para el Desarrollo, PADF.

23. Colegio de Periodistas de Chile.

24. Asociación de la Prensa Uruguaya, APU.

25. Carlos Ponce, Director de los Programas del América Latina, Freedom House.

26. John Dinges, Godfrey Lowell Cabot Professor, Columbia University.

27. Claudia Méndez Arriaza, Periodista Guatemal.a

28. Héctor Schamis, columnista de diario El País de España y catedrático de la universidad de Georgetown.

29. Ewald Scharfenberg, periodista venezolano.

30. Constanza Vieira, corresponsal en Colombia de Inter Press Service.

31. Claudia Gurisatti, Directora General NTN24.

32. Andrea Bernal, periodista de NTN 24.

33. Salud Hernández-Mora, El Mundo (España).

34. Jim Wyss, Jefe de la oficina de América del Sur The Miami Herald.

35. Patricia Garip, independiente EE.UU.-Chile.

36. Edelmiro Franco corresponsal Notimex.

37. María Teresa Escobar, independiente, Ecuador-Colombia.

38. Paco Gómez Nadal, Colombia Plural.

39. Matthew Bristow, Bloomberg.

40. Florence Panoussian, Directora AFP para Colombia y Ecuador.

41. Jaime Ortega, director de la Agencia EFE en Colombia.

42. Alessandro Rampietti, Al Jazeera English.

43. Lokman ilhan, Agencia anadolu, Turquía.

44. Daniel Salgar Antolinez, Agencia Anadolu, Turquía.

45. Héctor Estepa, periodista independiente, España.

46. Francesco Manetto, Delegado de EL PAÍS de Madrid en Colombia.

47. Ana Marcos, Delegado de EL PAÍS de Madrid en Colombia.

48. Santiago Torrado, Delegado de EL PAÍS de Madrid en Colombia.

49. Pascale Mariani, periodista independiente.

50. Audrey Huse, periodista independiente.

51. Natalio Cosoy, periodista independiente.

52. Aitor Sáez, periodista independiente.

53. Gonzalo Domínguez, periodista de Agencia EFE de Colombia.

54. Jorge Gil, periodista de Agencia EFE de Colombia.

55. Mauricio Dueñas, periodista de Agencia EFE de Colombia.

56. Hugo Penso, periodista de Agencia EFE de Colombia.

57. Daniel Suárez, periodista de Agencia EFE de Colombia.

58. Leonardo Muñoz, periodista de Agencia EFE de Colombia.

59. Ernesto Guzmán Jr., periodista de Agencia EFE de Colombia.

60. Ricardo Maldonado, periodista de Agencia EFE de Colombia.

61. Red de Periodistas de Chile.

62. Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)."