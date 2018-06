Pensión vitalicia, auto oficial y escolta: cómo será la vida de Mariano Rajoy tras su destitución

LEA TAMBIÉN

Mariano Rajoy fue destituido el viernes 1 de junio del 2018 después de seis años y medio en el palacio La Moncloa, debido a una moción de censura en su contra impulsada por su adversario, Pedro Sánchez.

Pese a la estrepitosa derrota sufrida, ¿qué será ahora de la vida del ex presidente? Según el Estatuto de los ex presidentes del Gobierno de España, Rajoy tiene derecho a una pensión vitalicia que ronda aproximadamente USD 80 000 anuales, además de que podrá gozar de "la consideración, atención y apoyo debidos a quienes han desempeñado este cargo".



El diario El País afirma que, al dejar su cargo, el ex presidente del Gobierno tiene derecho automáticamente, además, a convertirse en consejero nato del Consejo de Estado, también con carácter vitalicio, con un sueldo en torno a los USD 110 000 anuales, incluyendo pagas extraordinarias y complementos de productividad. Sin embargo, es un cargo incompatible con trabajar en empresas privadas y también con la pensión de ex presidente.

Rajoy seguirá teniendo tratamiento de "presidente" y, cuando salga fuera de España, contará con el apoyo de los servicios de la representación diplomática española. Podrá designar a dos trabajadores como personal eventual de gabinete a cargo de los Presupuestos del Estado.



Tendrá una dotación para "gastos de oficina, atenciones de carácter social" y alquileres, que determinarán los Presupuestos. Contará con coche oficial, escolta y viajará gratis en las "compañías de transportes terrestres, marítimos y aéreos regulares del Estado".



Su sucesor en el cargo, Pedro Sánchez, cobrará como presidente del Gobierno cerca de USD 92 000 al año, sin pagas extras. Afortunadamente para él, cuando deje el La Moncloa, tendrá los mismos derechos que Rajoy, independientemente del tiempo que haya pasado en la presidencia, ya que la ley no establece una permanencia mínima.