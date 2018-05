Project Q, la peluquería ‘queer’ que ‘salva vidas’ de jóvenes en Los Ángeles

LEA TAMBIÉN

Nova quiere afeitarse un lado del cráneo para tener una “apariencia más masculina” y lucir rastas largas en el otro. En su peluquería móvil, Project Q, Madin López asiente y comienza a trenzar extensiones.



En su camioneta tipo caravana equipada con un gran espejo lumínico, una silla giratoria y una colección de brochas, tijeras y maquinillas de afeitar, Madin corta gratuitamente el cabello de jóvenes negros sin hogar en Los Ángeles que, como Nova, se consideran “no binarios” “ni demasiado hombre, ni demasiado mujer”.



Le tomará ocho horas darle forma al aspecto soñado por Nova, quien cuenta que hasta ahora siempre había mostrado una apariencia “súper femenina”, con pelo lacio o moño, pero que eso ya no se corresponde con cómo se siente.



Nova vive en un refugio para personas sin hogar y quiere poder expresar su identidad plural: sentirse ciertos días “como una princesa”, y otros como un hombre, usando una faja si es necesario para aplanar su pecho.



Para los “queer” afroestadounidenses, encontrar un peluquero que sepa manejar su tipo de cabello y que los entienda es un desafío. Muchos se niegan a atender a alguien a quien no pueden entender o que no saben cómo hacerlo: “Alguien a quien perciben como una mujer (...) siempre quieren hacerle un corte más femenino, que haga bonita la cara”.



Esto sin mencionar el costo prohibitivo para los jóvenes sin hogar de un corte sofisticado como el que Nova quiere: la suma puede llegar a los USD 700.



Madin, de 31 años, lo hace de forma gratuita para ayudar a estos jóvenes en los que también se reconoce. Los “queer” piden ser llamados por pronombres o artículos en plural para reflejar esta doble personalidad masculina y femenina.



“Cuando veo a Nova, me veo a mí también, he estado en su lugar, yo tampoco tenía mi hogar”, dice con una sonrisa en su cara y una voz suave, en un contexto ambientado por música de R&B.





Autoestima

“Después del pelo, queremos hacernos las uñas. Estar aseados. Todo esto es una cuestión de autoestima, de presentación al mundo, de saber que valemos algo si dormimos en un hogar o en la calle”, insisten.



“Cuidarte es una forma de resistencia”, dice Madin, exhibiendo silueta y rasgos finos, gafas redondas intelectuales, cabeza rapada en un tercio y corte de pelo muy corto en el resto. Su objetivo es servir de modelo para estos jóvenes, lo que él y ella mismos echaban en falta.



Cuando Madin tenía 13 años, sus padres lo(a) golpearon al no apoyar su identidad “queer”.



“Un maestro vio marcas en mis oídos y llamó a la policía, y me encontré en hogares de cuidado”, señala.