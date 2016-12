Páez acepta que hay discrepancias con la Junta Monetaria por el dinero electrónico

El superintendente de Control de Poder de Mercado (SCPM), Pedro Páez, aceptó la mañana de este lunes 19 de diciembre del 2016 que hay discrepancias con la Junta Monetaria en torno a la resolución de la SCPM que dispone a los bancos al dinero electrónico.

En una entrevista en Radio Democracia, Páez respondió que “hay una discrepancia como ha habido muchas otras”, con respecto a la posición de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera y Financiera sobre la resolución de la SCPM emitida el pasado 13 de diciembre. Esta última resolvió el 13 de diciembre del 2016 que los bancos deben proceder a la implementación de la creación de dinero electrónico “a efectos de facilitar la transacción de usuarios, consumidores o entidades” que ya utilicen este sistema.



La resolución de la SCPM también dispone que los bancos detengan lo que considera publicidad denigrante del sistema. “La Ley Orgánica de Regulación del Poder de Mercado habla de los actos de denigración…se considera desleal la difusión de aseveración o manifestación sobre el producto que puedan menoscabar su crédito en el mercado”, leyó Páez.



El día que la SCPM hizo pública la resolución de la Junta de Regulación Monetaria y Financiera se pronunció y aclaró en un comunicado que no se puede obligar a entidades del sistema financiero a implementar la creación de cuentas de dinero electrónico.

Para Páez, es incorrecto que haya una desautorización del máximo organismo de regulación monetaria, porque a su criterio, entre las atribuciones de la Junta no está que pueda desautorizar una resolución de la SCPM.



“Nosotros no estamos interviniendo en política monetaria. No se está obligando a que el banco con su propia plata utilice el dinero electrónico, ni se está obligando a que se utilice el dinero de los ahorristas”.



El agosto del 2016 la Junta Monetaria ya emitió una resolución en la que se dispone que la participación de la banca en el programa de dinero electrónico sea voluntaria.



En la entrevista radial también participó César Robalino, expresidente de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador. Para él, un medio de pago tiene que imponerse no por la fuerza del Gobierno u organismo público, sino por la confianza que desarrolla en la sociedad. “Aquí hay un monopolio del Estado, y (como superintendente de la SCPM) estás en la obligación de luchar contra ese monopolio del Banco Central”, dijo aludiendo a Páez.

Robalino tildó al sistema de dinero electrónico como un fracaso, pero rechazó que los bancos privados lo estén boicoteando. “Como bancos no nos pueden obligar a contar con un servicio en el cual voy a perder plata. Si solo tengo 100 clientes, no voy a crear un producto en que voy a perder. Si el Gobierno quiere perder plata, que lo haga”.



El sistema de dinero electrónico está vigente desde diciembre del 2014. Hasta la primera semana de diciembre, el Banco Central registraba 278 844 cuentas abiertas para uso de esta forma de pago.