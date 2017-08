Kuczynski insiste en que no ha recibido nada de Odebrecht

El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, reiteró hoy, 15 de agosto de 2017, que no ha recibido nada de la empresa brasileña Odebrecht, al ser consultado sobre los sobornos que la compañía asegura haber entregado entre 2005 y 2014 a funcionarios del país.

"A (Marcelo) Odebrecht lo he visto una vez en Palacio de gobierno hace 15 años, siento mucho que su empresa esté en problemas, pero aquí no hemos recibido nada de ellos", afirmó el mandatario en entrevista con el programa 'Todo se sabe' de RPP Noticias.



Kuczynski fue primer ministro y titular de Economía durante el Gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006), a quien Odebrecht declaró haber entregado un millonario soborno para adjudicarse dos tramos de la carretera Interocéanica sur.



El jefe de Estado declaró que él no firmó el decreto que autorizó la adjudicación de la obra porque no estaba en Lima en ese momento.



"Esto vino de una ley del Congreso, declarando de prioridad este proyecto, así que tratar de decir que un ministro saca un decreto es una exageración", afirmó en alusión a las versiones que sostienen que él promovió la norma que entregó la obra a Odebrecht.



A raíz de la denuncia de lavado de activos, Toledo tiene una orden de detención preventiva por 18 meses en Perú, que la Justicia tramita para lograr su extradición de Estados Unidos, donde reside desde hace varios años.



Kuczynski dijo que Toledo lo felicitó cuando asumió la Presidencia en 2016, pero que "desde que se ha hablado de su posible extradición, ya no" ha conversado con él.



El mandatario dijo no temer las represalias de Toledo y su esposa Elianne Karp, quien lo amenazó de saber mucho sobre él, ante una probable extradición a Perú.



Sobre la exprocuradora ad hoc para el caso "Lava Jato" en Perú, Katherine Ampuero, que pidió a la fiscalía investigar a Kuczynski por presuntos vínculos con Odebrecht, el mandatario dijo hoy que él no la conocía y que no pidió su renuncia a la ministra de Justicia, Marisol Pérez.

"A jueces y fiscales yo los dejo absolutamente tranquilos", indicó.