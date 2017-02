Pedido de destitución para el presidente del Consejo Directivo del IESS

El asambleísta Henry Llanes, informó hoy, 21 de febrero del 2017, que remitió a la Superintendencia de Bancos un pedido para la destitución de Richard Espinosa de su cargo como presidente del Directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

El documento se remitió al organismo de control el 17 de febrero.

Llanes motivó su pedido en una presunta “arrogación de funciones” por parte de Espinosa, al no convocar al Consejo Directivo del IESS en los años 2015 y 2016 para que apruebe los estados financieros, los presupuestos y el plan de inversiones.



Otra causal que añadió Llanes a su pedido es que el Consejo Directivo no ha conocido sobre la decisión de eliminar de los estados financieros la deuda estatal de USD 2 506 millones por las atenciones a jubilados y personas con enfermedades catastróficas.



Al respecto, el IESS indicó que se han seguido los procesos que dicta la ley, por lo que que no se incurrió en ninguna ilegalidad, como la señalada por Llanes y que el proceso sigue su curso normal.



El primer paso, según la entidad, es la auditoría a los balances de la institución por parte de la Contraloría. Luego del informe del organismo de control, estos informes pasarán al Consejo Directivo para su aprobación.