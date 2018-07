Paúl Granda: ‘Nos reunimos con todas las bancadas’

LEA TAMBIÉN

El secretario Nacional de Gestión de la Política, Paúl Granda, habló con EL COMERCIO, sobre la relación del Gobierno con el movimiento indígena. Fue designado en esa posición desde el pasado 16 de mayo del 2018.

El sector que dejó Alianza País habla de la derechización del Gobierno, ¿cuál es su posición ante esta crítica?



Nuestro plan de Gobierno tiene un carácter profundamente progresista, social, y que va más allá de la situación complicada que hemos encontrado desde el punto de vista financiero. Hemos logrado tener una economía estable. Hemos privilegiado la inversión de carácter social. Si eso es “derechización”, yo no sé qué implica ser un gobierno de izquierda. Nosotros somos un Gobierno progresista, de izquierda que privilegia las intervenciones en materia social.



¿Cómo se realiza la coordinación con la Asamblea Nacional? Hay temas complicados que no tienen unidad de los legisladores oficialistas



A veces hay decisiones polémicas en donde no siempre se vota unificadamente, y eso es la democracia, y eso es bueno, no imposición, no el dedazo, no la orden de alguien que les diga a todos, como soldados, Por ejemplo, la aprobación en segundo debate de la Ley Económica Urgente, representó para nosotros un esfuerzo llegar a 73 votos, a través de la herramienta poderosa del diálogo.



¿El diálogo pasa con las organizaciones que no son de Alianza PAIS, para conseguir los votos?, ¿quizá hay ofrecimientos en las provincias?



Hay conversaciones que tienen que ver con proyectos que puedan resultar prioritarios para cada uno de los territorios, es natural, pero, obviamente, ese es un tema ya discrecional del Ejecutivo, quien toma la decisión de si intervenir o no primero, si es que es viable o no económicamente y técnicamente. Pero no pasa la discusión política por un condicionamiento de estas características, eso creemos que podría ser muy pernicioso.



Con el bloque del Partido Social Cristiano tienen acercamientos en algunas de las aprobaciones. ¿Ha conversado usted con esos bloques para poder llegar a esos acuerdos?



Conversamos con todos. En esta situación de una Asamblea heterogénea, no homogénea, o de una sola dirección. Hablamos con el Partido Social Cristiano, Creo, Suma, independientes, el BIN. Hablamos con otros asambleístas que no pertenecen a ningún bloque, hablamos también, en algunas ocasiones, no muy a menudo, con el bloque de MANA.



¿Cómo avanza el diálogo con la Conaie?



No solamente con la Conaie, sino con las diferentes organizaciones que representan al sector indígena la relación es buena. En el caso concreto de la Conaie, hemos logrado un primer hito que es la constitución de una Secretaría, que la hemos denominado la Secretaría del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe con la que se busca poner en el lugar que corresponde a ese sistema de educación



Con esto lograron calmar un poco a la Conaie, ¿por qué?



El diálogo tiene que llevar a concreciones. Nosotros lo tenemos bastante claro, pero no siempre tiene que llevar a las concreciones que pueden aspirar aquellos sectores que plantean algunos temas al Estado. En este caso tenemos algunas coincidencias.



Los indígenas mantienen su posición sobre el pedido de amnistías que hicieron hace más de un año, ¿qué va a cambiar?



Hay un procedimiento que está establecido de análisis de cada uno de los casos. Esto está ya ejecutándose en la Asamblea, esperamos tener pronto unos informes y, sobre todo, la justificación necesaria, que también está aportando la Conaie y otras organizaciones sociales, respecto de la justificación para proceder con estas amnistías.



¿Sabe cuántos casos de amnistías?



Parece que eran, si mi memoria no me falla, superior a los 180 casos de amnistías.



¿Volvieron a pedir los mismos casos de amnistías o son nuevos?



Entiendo que en algunos casos es una petición, en algunos casos es una petición reiterada.



¿Se creará una comisión nueva para tramitarlas dentro de la Asamblea?



Entiendo que se está tramitando a través de una comisión que no es la Comisión de Justicia, ese es otro dato que yo debería verificarle y ayudarle.



¿Cuáles son otros pedidos pendientes?



El tema de las frecuencias de radio, los temas de telecomunicación, ahí usted sabe que hay una serie de medios de comunicación comunitarios, hay un informe de Contraloría que deja sin efecto la asignación de estas frecuencias, obviamente, eso habrá que retomar. Con la Fenocin estamos discutiendo el cómo potenciar la Subsecretaría de Agricultura Familiar Campesina.



Esa Subsecretaría está creada, pero ¿tiene recursos?



Esa es una de nuestras preocupaciones, pero estamos buscando cómo generar mecanismos para que tenga recursos. Pero no solo recursos, sino también que pueda tener proyectos que sean potentes. Otro tema que es de interés de la Fenocín es el tema de la Secretaría de Medicina Ancestral, más que una secretaría, estamos buscando un mecanismo para la generación o establecimiento de una institucionalidad.



¿Les preocupa a ustedes una manifestación del grupo indígena, y quizá sea por eso cómo tratan ustedes con urgencia los temas en este sector?



Nosotros no actuamos de manera reactiva en función de una posibilidad de movilización o de acción de cualquier sector, sino que lo hacemos con celeridad o lo hacemos con ejecutividad, si cabe el término, para tratar de resolver los problemas y mejorar las condiciones de vida de los sectores de la sociedad en general.



¿Usted encontró un canal cerrado con el sector indígena cuando asumió la Secretaría?



Había un trabajo previo, sin duda, el diálogo, como usted sabe, es el sello de este Gobierno y los ministros podemos cambiar, pero lo que no puede cambiar es la filosofía del Gobierno.